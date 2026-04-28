KI-Wende bei SAP

Comeback oder nächste Enttäuschung? 28.04.2026, 19:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

An inside view of the SAP Data Center in Walldorf, Germany.
© SAP / An inside view of the SAP Data Center in Walldorf, Germany.
Die SAP-Aktie zeigt sich stabil, während der Gesamtmarkt schwächelt. Gleichzeitig rückt der Softwarekonzern wieder stärker in den Fokus der Tech-Debatte rund um Künstliche Intelligenz. Neue Geschäftszahlen liefern frische Impulse für die Bewertung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 148,66 EUR +0,17 % Lang & Schwarz
DAX 23.994,41 PKT -0,41 % Ariva Indikation
Intel 73,55 EUR +1,80 % Quotrix Düsseldorf
Microsoft 366,83 EUR +0,45 % Lang & Schwarz
NVIDIA 182,59 EUR +0,62 % Lang & Schwarz

Stabile Aktie trotzt schwachem Markt
Die SAP-Aktie eröffnete heute bei 149,06 Euro, nach 147,72 Euro am Vortag. Das entspricht einem Plus von 0,66 Prozent und reicht für einen Platz im oberen Drittel des DAX, der insgesamt um 0,49 Prozent nachgab. Trotz der leichten Erholung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 273,50 Euro und nur knapp über dem Tief von 137,62 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von 182,6 Milliarden Euro gehört SAP zu den Schwergewichten im DAX und hat eine Indexgewichtung von 8,45 Prozent. Nur Siemens liegt mit 200,4 Milliarden Euro darüber.

KI-Druck und überraschende Erholung
Die rasante Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz hat zuletzt Zweifel am Geschäftsmodell klassischer Softwareanbieter geweckt. Insbesondere neue Lösungen wie die KI "Claude" des US-Start-ups Anthropic sorgten für Unsicherheit. Doch SAP konnte mit aktuellen Zahlen entgegensteuern. Vor allem KI-gestützte Funktionen innerhalb der eigenen Software zeigen Wirkung und stabilisieren das Wachstum.

Cloud-Geschäft als zentraler Wachstumstreiber
Im ersten Quartal stieg der Umsatz um sechs Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelte sich die Cloud-Sparte mit einem Plus von 19 Prozent. Der Auftragsbestand wuchs um ein Viertel auf 21,93 Milliarden Euro. Der Gewinn legte um acht Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr 2026 werden Cloud-Erlöse zwischen 25,8 und 26,2 Milliarden Euro erwartet, was einem Wachstum von 23 bis 25 Prozent entspricht.

Unsicherheiten bleiben trotz positiver Signale
Trotz des guten Jahresstarts rechnet SAP im zweiten Quartal mit einer Abschwächung des Cloud-Wachstums. Zudem bleiben geopolitische Risiken ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch zeigen die Zahlen, dass der Konzern im Wettbewerb mit anderen Tech-Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und Intel weiterhin relevant ist. Die jüngste Entwicklung deutet darauf hin, dass KI nicht nur ein Risiko, sondern auch eine Chance für etablierte Softwareanbieter sein kann.

 

Bn-Redaktion/ar
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