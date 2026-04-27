Siemens-Aktie im Rekordrausch

Springt der DAX-Gigant jetzt direkt auf 300 Euro? 27.04.2026, 16:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens
© Bild von Siemens AG
Die Aktie von Siemens präsentiert sich am heutigen Montag als unangefochtener Top-Performer im DAX. Mit einem kräftigen Plus von über 3,2 % klettern die Papiere in der Spitze bis auf 255,65 Euro. Damit untermauert der Münchener Technologiekonzern seine Ambitionen, die bisherige Rekordmarke von rund 276 Euro aus dem Februar erneut anzugreifen. Auslöser für die neue Euphorie ist eine frische Analyse des US-Analysehauses Bernstein Research, die Siemens ein massives Aufwärtspotenzial bescheinigt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens 252,43 EUR +0,09 % Lang & Schwarz

Bernstein hebt Kursziel auf 300 Euro: „Ungerechtfertigte Skepsis“
Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hat am Montag sein Kursziel für Siemens von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Laut Leslie war die bisherige Underperformance der Aktie gegenüber der Konkurrenz ungerechtfertigt. Sorgen über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft sowie zyklische Risiken hält er für übertrieben. Stattdessen sieht er Siemens in den kommenden 6 bis 12 Monaten vor einer deutlichen Neubewertung, getrieben durch solide Investitionszyklen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung. Zudem signalisierte er Spielräume für ausgeweitete Aktienrückkäufe, was die Aktionäre zusätzlich verzückt.

Aktienanalyse

Rekordmarke von 276 Euro fest im Visier
Charttechnisch hat sich das Bild für Siemens massiv aufgehellt. Nachdem die Aktie Mitte Februar kurz nach Erreichen ihres Allzeithochs bei fast 276 Euro zurückgefallen war, wurde nun die entstandene Kurslücke fast vollständig geschlossen. Mit dem Sprung über die 250-Euro-Marke zeigt Siemens ein starkes Momentum. Während der DAX am Montag eher seitwärts tendiert, beweist Siemens relative Stärke. Sollte das aktuelle Kaufinteresse anhalten und die Marke von 260 Euro fallen, rückt das Rekordhoch in unmittelbare Reichweite. Analysten verweisen zudem auf die Tochter Siemens Energy, die bereits im Frühjahr mit Rekordzahlen vorlegte und dem gesamten Sektor Rückenwind verleiht.

Fazit: Momentum-König vor dem großen Ausbruch
Siemens hat die Phase der Unsicherheit eindrucksvoll hinter sich gelassen. Die Kombination aus einer attraktiven Bewertung, prall gefüllten Auftragsbüchern und der neuen Analysten-Fantasie durch Bernstein macht die Aktie zum Pflichtwert für Momentum-Anleger. Gelingt der Sprung über die historischen Hochs, könnte die psychologische Marke von 300 Euro tatsächlich zur neuen Realität werden. Anleger sollten jedoch die Volatilität im Auge behalten, falls sich das konjunkturelle Umfeld oder die Investitionslust in der Automatisierung überraschend eintrübt.

Bn-Redaktion/js
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