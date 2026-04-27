KI Nachfrage explodiert

Intel vor dem nächsten Kurssprung? 27.04.2026, 15:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel-Chip
© Bild von Michael Dahlenburg auf Pixabay
Intel sorgt aktuell mit überraschend starken Zahlen und ambitionierten Plänen für Aufsehen. Der Chipkonzern profitiert massiv vom KI-Boom und rückt wieder stärker in den Fokus der Märkte. Gleichzeitig sorgt die Bewertung für eine hitzige Debatte unter Analysten.
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Starke Zahlen treiben die Aktie

Im ersten Quartal 2026 erzielte Intel einen Umsatz von 13.58 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 29 Cent je Aktie. Beide Kennzahlen lagen über den Erwartungen. Für das zweite Quartal stellte das Unternehmen Erlöse zwischen 13.8 Milliarden und 14.8 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 20 Cent je Aktie in Aussicht. Die Börse reagierte unmittelbar. Die Aktie sprang um mehr als 28 Prozent auf rund 83 Dollar und hob die Marktkapitalisierung auf über 416 Milliarden Dollar. Damit näherte sich Intel sogar Niveaus aus der Dotcom-Ära.

KI Nachfrage verändert das Bild

Besonders die steigende Nachfrage nach Server Prozessoren für KI Anwendungen sorgt für Rückenwind. Intel profitiert dabei vor allem im Bereich sogenannter Inference Workloads. Anders als Nvidia, das bei Grafikprozessoren dominiert, setzt Intel auf klassische CPUs. Das Geschäft mit Rechenzentren und KI brachte 5.1 Milliarden Dollar ein und lag damit über den Erwartungen. Die Sparte wuchs um 22 Prozent im Jahresvergleich. CEO Lip Bu Tan sieht darin einen klaren Beleg für den Fortschritt der Sanierungsstrategie.

Analysten heben Ziele deutlich an

Nach den Zahlen haben mindestens 23 Analysehäuser ihre Kursziele erhöht. Das durchschnittliche Ziel stieg von 46.50 Dollar auf etwa 75 Dollar. Besonders optimistisch zeigt sich KeyBanc mit einem neuen Ziel von 110 Dollar. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge auf 41 Prozent. Fortschritte beim 18A Fertigungsprozess und höhere Preise spielten dabei eine Rolle. Auch das Foundry Geschäft gewinnt an Dynamik und könnte künftig zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Musk Deal sorgt für Fantasie

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Kooperation mit Elon Musk. Im Rahmen der sogenannten Terafab Initiative plant Musk den Aufbau neuer Chipfabriken mit enormer Rechenleistung. Intel liefert dafür zentrale Technologien wie RibbonFET und moderne Packaging Lösungen. Die Pläne umfassen Investitionen von rund 25 Milliarden Dollar. Ziel ist es, langfristig eine massive Produktionskapazität für KI Chips aufzubauen. Auch Unternehmen wie ASML, Applied Materials und Lam Research könnten davon profitieren.

Bewertung bleibt Streitpunkt

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Bewertung ein kritischer Faktor. Intel wird derzeit mit etwa dem 90 fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Laut TipRanks liegt der Konsens weiterhin bei Halten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 77 Dollar. Zwar hat sich die operative Lage deutlich verbessert, doch ein Großteil der positiven Erwartungen scheint bereits eingepreist. Entscheidend wird sein, ob Intel das Wachstum im KI Bereich nachhaltig fortsetzen und die ambitionierten Pläne tatsächlich umsetzen kann.

Bn-Redaktion/tb
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