Alphabet

Analysten sehen riesiges KI-Potenzial! 27.04.2026, 15:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gemini
© Symbolbild von Solen Feyissa auf Unsplash
Analysten sehen Alphabet aktuell als größten Profiteur des KI-Booms, gestützt durch starkes Wachstum bei Google-Diensten und Cloud-Angeboten. Trotz massiv steigender Investitionen bleibt die Stimmung positiv, da insbesondere das Cloud-Geschäft hohe Wachstumsraten zeigt. Entscheidend wird sein, ob die kommenden Quartalszahlen die hohen Erwartungen rechtfertigen und die KI-Ausgaben langfristig profitabel sind.
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Analysten sehen Alphabet als KI-Profiteur Nummer eins

Die Spannung vor den Quartalszahlen von Alphabet steigt spürbar. Die Aktie notiert auf einem 52-Wochen-Hoch, während Analysten ihre Erwartungen weiter nach oben schrauben. Besonders optimistisch zeigt sich BMO Capital: Das Kursziel wurde kurz vor den Zahlen von 400 auf 410 Dollar angehoben, die Kaufempfehlung bleibt bestehen.


Analyst Brian Pitz argumentiert, dass Alphabet im gesamten Coverage-Universum der attraktivste Zugang zum KI-Thema sei. Grundlage dieser Einschätzung sind unter anderem eigene Web-Traffic-Analysen. Diese zeigen ein beschleunigtes Wachstum der Besuche auf Google.com: Das Jahreswachstum legte um 100 Basispunkte auf zwei Prozent zu. Für Pitz ist das ein Hinweis darauf, dass KI-Overviews die klassische Suche nicht verdrängen, sondern sinnvoll ergänzen.

Das neue Kursziel von 410 Dollar liegt deutlich über dem Analystenkonsens von rund 377 Dollar. Insgesamt dominiert ein positives Bild: 26 Kaufempfehlungen stehen lediglich fünf Halteempfehlungen gegenüber, Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine.

Cloud Next liefert starke Signale für die KI-Strategie

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch die Google Cloud Next 2026 in Las Vegas. Die dort präsentierten Entwicklungen lieferten Investoren und Analysten neue Impulse für die Bewertung der KI-Strategie. Truist-Analyst Youssef Squali hob hervor, dass Google sich als einziger vertikal integrierter Anbieter im KI-Zeitalter positioniere – von eigenen Chips der achten Generation bis hin zur sogenannten Agentic Data Cloud.

Auch die Nutzungszahlen unterstreichen die wachsende Reichweite der KI-Angebote. Die Gemini-App kommt inzwischen auf 750 Millionen monatlich aktive Nutzer. KI-Overviews in der Suche erreichen sogar 1,5 Milliarden Nutzer pro Monat. CEO Sundar Pichai verwies zudem auf Fortschritte in der Softwareentwicklung: 75 Prozent des neuen Codes bei Google werden mittlerweile KI-generiert, nachdem dieser Anteil im vergangenen Herbst noch bei 50 Prozent lag.

Milliardeninvestitionen treffen auf steigende Erwartungen

Am 29. April nach Börsenschluss steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen an. Der Marktkonsens erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar bei einem Umsatz von etwa 107 Milliarden Dollar. Damit würde der Gewinn unter den 2,81 Dollar des Vorjahresquartals liegen, das seinerzeit die Erwartungen um 40 Prozent übertraf.

Der erwartete Rückgang ist vor allem auf massiv steigende Investitionen zurückzuführen. Alphabet plant für 2026 Ausgaben zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar, nachdem diese im Vorjahr noch bei 91,4 Milliarden Dollar lagen. Parallel dazu sind die Abschreibungen bereits 2025 um 38 Prozent auf 21,1 Milliarden Dollar gestiegen. Laut Finanzchefin dürfte sich dieses Wachstum 2026 weiter beschleunigen.

Im Zentrum steht damit das Cloud-Geschäft, das die Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen untermauern soll. Der Cloud-Auftragsbestand wuchs zuletzt um 55 Prozent auf 240 Milliarden Dollar, während der Jahresumsatz von 43,2 auf 58,7 Milliarden Dollar kletterte. BMO prognostiziert für 2026 einen weiteren Anstieg um 44 Prozent auf 84,8 Milliarden Dollar.

Die Aktie hat in den vergangenen 30 Tagen bereits rund 23 Prozent zugelegt. Ein Großteil der positiven Erwartungen scheint damit eingepreist. Entscheidend wird nun, ob das Wachstum – insbesondere im Cloud-Segment – die deutlich steigenden Abschreibungen kompensieren kann und damit die hohen Investitionen in KI rechtfertigt.

Bn-Redaktion/aw
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