Dax startet robust in die Handelswoche

Deutsche Bank vor den Zahlen 27.04.2026, 13:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet robust in die Handelswoche: Deutsche Bank vor den Zahlen
© 2026 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Der Dax ist offenkundig gewillt, sein Kursniveau zu verteidigen. Der Wochenschluss oberhalb von 24.200 Punkten brachte den Dax für die heute angelaufene Handelswoche in eine exzellente Ausgangslage.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 27,24 EUR +0,08 % Lang & Schwarz
DAX 24.094,25 PKT -0,64 % Ariva Indikation

Die aktuelle Handelswoche hat es in sich. Termine der Noten- und Zentralbanken bestimmen das Handelsgeschehen. Nicht zuletzt dürften die Märkte am Mittwoch (29. April) den Atem anhalten. Die Leitzinsentscheidung der Fed respektive die begleitenden Kommentare und Kommuniqués könnten richtungsweisenden Charakter haben. Ohnehin könnte sich der Mittwoch als richtungsweisend herausstellen. Neben der Fed dürften auch die eminent wichtigen Quartalsberichte der Tech-Giganten für Bewegung sorgen. So werden unter anderem am Mittwoch Microsoft und Meta Platforms ihre Ergebnisse präsentieren.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn es dem Dax gelingen würde, diese wichtige Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten liegend zu beenden. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre unter bullischen Aspekten das Idealszenario. Ob dieses eintreten wird, bleibt abzuwarten, denn das hohe Niveau der Ölpreise bereitet Sorgen. 

Die Deutsche Bank wird - wie kann es auch anders sein – ebenfalls am 29. April das Finanzergebnis für das 1. Quartal 2026 veröffentlichen. Für die Aktie  (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) kämen positive Impulse gerade zur rechten Zeit, steht sie doch auf der Unterseite unter Druck. 

Deutsche Bank Aktienchart

Deutsche Bank – Aktie vor den Zahlen unter Druck

Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 30 Euro / 29 Euro und damit einhergehend der Verlust der wichtigen 200-Tage-Linie wirkte nach. Die Abwärtsbewegung dehnte sich bis in den Bereich von 24 Euro / 23 Euro aus, ehe erste Käufe einsetzten. Die sich anschließende Erholung verlief durchaus vielversprechend an, doch im entscheidenden Moment versagten der Aktie die Kräfte. Die Rückeroberung der Zone 29 Euro / 30 Euro schlug fehl. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Durchbruch. Möglicherweise geben die Q1-Daten den entscheidenden Impuls, den Widerstandsbereich aufzubrechen. Etwaige Rücksetzer sollten spätesten im Bereich von 24 Euro / 23 Euro ein Ende finden. Anderenfalls könnte es noch einmal eng werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Deutsche Bank-Aktie. Sie senkten aber das Kursziel von 36 Euro auf 34 Euro. Die Analysten von Barclays wurden ebenfalls vorsichtiger. Sie senkten das Votum von „overweight“ auf „equal weight“. Das Kursziel strichen sie kräftig von 39 Euro auf 32 Euro zusammen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VY2D3S
Ask: 1,42
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VY1DCZ
Ask: 0,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY2D3S VY1DCZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
2 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
3 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
4 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs sieht 68 Euro als neues Kursziel…

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens-Aktie im Rekordrausch: Springt der DAX-Gigant jetzt direkt …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer im Supreme Court: Entscheidung mit Milliardenrisiko

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Aktie im Sinkflug: Gewinnmitnahmen vor dem KI-Showdown und Öl…

Gestern 16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet: Analysten sehen riesiges KI-Potenzial!

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk unter Druck: Exportstopp zwingt zu drastischem Schritt!

Gestern 15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Nachfrage explodiert: Intel vor dem nächsten Kurssprung?

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Schock aus Peking: China blockiert, Meta kontert

Gestern 14:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer