Freeport-McMoRan mit Zahlen

Gold- & Kupferproduzent heftig vom Markt abgestraft 27.04.2026, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Freeport-McMoRan mit Zahlen: Gold- & Kupferproduzent heftig vom Markt abgestraft
© MiningWatch Portugal auf Unsplash
Die Quartalsberichtssaison schreitet voran. Mittlerweile stehen auch Rohstoffkonzerne im Fokus. Die beiden US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. und Freeport-McMoRan präsentierten ihre Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Während die Ergebnisse von Newmont durchaus zu gefallen wussten und der Markt sie mit einem steigenden Aktienkurs honorierte, bot sich bei Freeport-McMoRan ein etwas anderes Bild.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Freeport-McMoRan 51,87 EUR +0,35 % Lang & Schwarz

Freeport-McMoRan – Q1-Daten im Fokus

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent legte zuletzt die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese standen einmal mehr unter dem Eindruck der Produktionsbeeinträchtigungen auf der Grasberg-Mine in Indonesien. So verzeichnete Freeport-McMoRan im 1. Quartal 2026 einen Rückgang der Kupferproduktion auf 0,662 Mrd. lbs, nach 0,868 Mrd. lbs im 1. Quartal 2025. Die Goldproduktion sank im Jahresvergleich von 287.000 Unzen im 1. Quartal 2025 auf nun 97.000 Unzen im 1. Quartal 2026.

Freeport McMoRan Aktienchart

Die geringeren Produktionsmengen wurden durch die im Jahresvergleich deutlich höheren Verkaufspreise mehr als ausgeglichen. So verzeichnete der Konzern für Kupfer im 1. Quartal 2026 einen realisierten Verkaufspreis in Höhe von 5,78 US-Dollar je lb, nach 4,44 US-Dollar je lb im 1. Quartal 2025. Ein ähnliches Bild bot sich bei Gold. Freeport-McMoRan erzielte im 1. Quartal 2026 einen realisierten Verkaufspreis in Höhe von 4.889 US-Dollar je Unze Gold, nach 3.072 US-Dollar je Unze Gold im 1. Quartal 2025.

Freeport-McMoRan gab den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 6,234 Mrd. US-Dollar an, nach  5,728 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 881 Mio. US-Dollar bzw. EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar, nach 352 Mio. US-Dollar bzw. EPS in Höhe von 0,24 US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch. Im Zuge der Wiederaufnahme der Produktion auf der Grasberg-Mine gibt es einen überarbeiteten Zeitplan. Infolgedessen mussten die Produktionsplanungen für 2026 nach unten angepasst werden.  Freeport-McMoRan erwartet nunmehr für das Jahr 3,1 Mrd. lbs Kupfer, 650.000 Unzen Gold und 90 Mio. lbs Molybdän. In der im Januar im Rahmen der Q4-Daten-Bekanntgabe veröffentlichten Produktionsplanung ging man noch von 3,4 Mrd. lbs Kupfer, 1,0 Mio. Unzen Gold und 92 Mio. lbs Molybdän aus.

Der Markt reagierte entsprechend. Die Aktie ((WKN: 896476 | ISIN: US35671D8570 | Ticker-Symbol: FPMB) ging in die Knie. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, den markanten Widerstand von 79 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Sollten nun die 60 US-Dollar nicht halten, muss mit weiteren Abgaben auf 55 US-Dollar bzw. 50 US-Dollar gerechnet werden. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA13JW
Ask: 0,27
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ5GZ6
Ask: 0,87
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA13JW UQ5GZ6. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
2 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
3 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
4 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs sieht 68 Euro als neues Kursziel…

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens-Aktie im Rekordrausch: Springt der DAX-Gigant jetzt direkt …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer im Supreme Court: Entscheidung mit Milliardenrisiko

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Aktie im Sinkflug: Gewinnmitnahmen vor dem KI-Showdown und Öl…

Gestern 16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet: Analysten sehen riesiges KI-Potenzial!

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk unter Druck: Exportstopp zwingt zu drastischem Schritt!

Gestern 15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Nachfrage explodiert: Intel vor dem nächsten Kurssprung?

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Schock aus Peking: China blockiert, Meta kontert

Gestern 14:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer