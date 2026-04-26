BioNTech vor Wendepunkt

Diese Zahlen entscheiden jetzt 26.04.2026, 13:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor
© Symbolbild von Yassine Khalfalli auf Unsplash
BioNTech steht nach dem Rückgang des Corona-Geschäfts vor einem strategischen Umbruch und richtet seinen Fokus zunehmend auf die Onkologie. Investoren blicken gespannt auf kommende Quartalszahlen und klinische Fortschritte, die den Erfolg der neuen Ausrichtung belegen sollen. Erste Studiendaten und Pipeline-Entwicklungen geben Anlass zur Hoffnung, dass mRNA-Technologie auch in der Krebsbehandlung langfristige Erfolge liefern kann.
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BioNTech 87,23 EUR +0,14 % Lang & Schwarz

Quartalszahlen als erster Gradmesser für den Strategiewechsel

Die Zeiten üppiger Einnahmen aus dem Corona-Geschäft neigen sich dem Ende zu, und BioNTech steht vor einer entscheidenden Phase. Der Fokus verschiebt sich klar in Richtung Onkologie – ein Wandel, der in den kommenden Wochen durch eine Reihe neuer Daten untermauert werden muss. Den Auftakt bildet der Bericht zum ersten Quartal Anfang Mai, der von Marktteilnehmern genau analysiert werden dürfte.

Für das Gesamtjahr stellt das Management derzeit einen Umsatz zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht – ein Niveau unter den bisherigen Erwartungen der Wall Street. Gleichzeitig verlieren Corona-Impfstoffe zunehmend an Bedeutung. Investoren richten ihren Blick daher verstärkt auf Fortschritte in der Krebsforschung und die Entwicklung der klinischen Pipeline.

An der Börse wird diese Neuausrichtung bislang konstruktiv aufgenommen. Trotz eines leichten Rückgangs am Freitag verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von knapp 16 Prozent und notiert wieder oberhalb der 50-Tage-Linie von 84,31 Euro.

mRNA in der Onkologie: Personalisierte Therapien rücken näher

Im Zentrum der neuen Strategie stehen mRNA-basierte Krebsimmuntherapien. BioNTech verfolgt dabei individualisierte Ansätze, die das Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen aktivieren sollen. Ein prominentes Projekt ist ein personalisierter Impfstoff gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der gemeinsam mit Genentech entwickelt wird.

Erste Studiendaten liefern vielbeachtete Hinweise: Bei einigen Patienten hielt die durch den Impfstoff ausgelöste Immunantwort fast vier Jahre an. Solche Ergebnisse nähren die Hoffnung, dass mRNA-Technologie auch in der Onkologie nachhaltige Therapieerfolge ermöglichen kann.

Pipeline im Fokus: Zulassungsfantasie und klinische Meilensteine

Zusätzliche Impulse kommen aus anderen Bereichen der Pipeline. Mitte April berichtete BioNTech über positive Phase-2-Daten eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats bei fortgeschrittenem Gebärmutterschleimhautkrebs. Für dieses Programm plant das Unternehmen einen Zulassungsantrag in den USA im Jahr 2026. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat bereits den Status als Therapiedurchbruch vergeben, was die regulatorische Position stärkt.


Parallel dazu schreitet die Entwicklung von BNT113 voran, einer Immuntherapie gegen bestimmte Formen von Kopf-Hals-Krebs. Hier läuft aktuell eine entscheidende klinische Studie, deren Daten in den kommenden Monaten erwartet werden. Ergänzt wird die Pipeline durch weitere fortgeschrittene Projekte wie Pumitamig.

Neben der Onkologie baut BioNTech auch seine Aktivitäten in anderen Indikationsfeldern aus. Studien zu Malaria- und Mpox-Impfstoffen stehen kurz vor neuen Ergebnissen und könnten zusätzliche Impulse liefern. Der nächste zentrale Termin ist der 5. Mai: Mit der Vorlage der Quartalszahlen muss das Management zeigen, ob der Zeitplan für die klinischen Programme eingehalten wird und wie tragfähig der eingeschlagene Kurs in Richtung eines breit aufgestellten Biopharma-Unternehmens ist.

Bn-Redaktion/aw
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