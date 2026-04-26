BYD setzt Maßstäbe:

Denza Z sprengt Grenzen 26.04.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD
© Symbolbild von Tiago Ferreira auf Unsplash
BYD präsentiert mit dem Denza Z einen vollelektrischen Supersportwagen mit über 1.000 PS und extremer Beschleunigung, der als technologisches Aushängeschild dient. Parallel baut der Konzern sein Volumensegment mit neuen Modellen der Ocean-Serie sowie einem Update des Yuan Plus weiter aus. Während innovative Technologien im Fokus stehen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auch auf die bevorstehenden Quartalszahlen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,36 EUR -1,81 % Lang & Schwarz

Denza Z: Extreme Leistung als technisches Aushängeschild

BYD nutzt die Peking Motor Show für einen breit angelegten Auftritt und rückt dabei ein spektakuläres Fahrzeug ins Zentrum: den Denza Z. Der vollelektrische Sportwagen, gestaltet von Wolfgang Egger, markiert mit über 1.000 PS Systemleistung und einer Beschleunigung von unter zwei Sekunden auf 100 km/h eine neue Leistungsklasse innerhalb des Konzerns. Aktuell wird das Modell auf der Nürburgring-Nordschleife getestet, was auf eine klare Performance-Ausrichtung hindeutet. Das internationale Debüt ist für das Goodwood Festival of Speed vorgesehen. Mit diesem Modell demonstriert BYD nicht nur technologische Kompetenz, sondern setzt zugleich ein Signal im hochkompetitiven Segment elektrischer Hochleistungsfahrzeuge.

Neue Modelle für die Breite: Ausbau der Ocean-Serie

Parallel zur Präsentation des Supercars erweitert BYD sein Portfolio im Volumensegment. Die Ocean-Reihe wächst um zwei neue Modelle: den Seal 08 als Limousine und den Sealion 08 als SUV. Beide Fahrzeuge sind als elektrische Premium-Familienautos positioniert und sollen unterschiedliche Kundengruppen innerhalb des Massenmarkts adressieren. Auch ein bestehendes Erfolgsmodell wird überarbeitet: Der Yuan Plus, international als Atto 3 bekannt, erhält ein Update mit verbesserter Schnellladetechnologie, einem überarbeiteten Innenraum sowie LiDAR-gestützten Fahrassistenzsystemen. Diese Anpassungen unterstreichen den Fokus auf Nutzerkomfort und fortschrittliche Assistenzfunktionen.

Technologie und Zahlen: Markt blickt auf Quartalsbericht

Übergreifend setzt BYD bei den neuen Modellen auf zwei zentrale Technologien: die Blade-Batterie der zweiten Generation sowie ein intelligentes Fahrwerksregelsystem. Beide Komponenten sollen Effizienz, Sicherheit und Fahrdynamik verbessern und damit die Position im intensiven Wettbewerb des chinesischen Automobilmarktes stärken.

Auch an der Börse bleibt das Unternehmen im Blick. Die H-Aktien in Hongkong schlossen zuletzt bei 101,20 HKD, was einem Tagesverlust von 2,22 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen lag bei rund 29,8 Millionen Aktien. In Shenzhen gaben die A-Aktien um 0,52 Prozent nach und beendeten den Handel bei 99,46 CNY.

Ein zentraler Termin steht unmittelbar bevor: Am Dienstag, dem 28. April, veröffentlicht BYD die Ergebnisse für das erste Quartal 2026. Der Markt rechnet mit einem Gewinn je Aktie von etwa 0,55 CNY. Während die auf der Messe vorgestellten Technologien kurzfristig noch keinen direkten Einfluss auf die Nachfragekennzahlen haben dürften, liefern die Quartalszahlen einen ersten Einblick in die operative Entwicklung des laufenden Jahres.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN6W7K
Ask: 2,47
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN6W7K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
2 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
3 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
4 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RWE-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs sieht 68 Euro als neues Kursziel…

Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens-Aktie im Rekordrausch: Springt der DAX-Gigant jetzt direkt …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer im Supreme Court: Entscheidung mit Milliardenrisiko

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Aktie im Sinkflug: Gewinnmitnahmen vor dem KI-Showdown und Öl…

Gestern 16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet: Analysten sehen riesiges KI-Potenzial!

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk unter Druck: Exportstopp zwingt zu drastischem Schritt!

Gestern 15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Nachfrage explodiert: Intel vor dem nächsten Kurssprung?

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Schock aus Peking: China blockiert, Meta kontert

Gestern 14:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer