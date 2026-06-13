SpaceX-IPO bricht alle Rekorde

Raumfahrt-Riese überholt Tesla am ersten Handelstag 13.06.2026, 13:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
© Foto von SpaceX auf Unsplash
An der New Yorker Tech-Börse Nasdaq ist am Freitag Börsengeschichte geschrieben worden. Das lang erwartete, rund 75 Milliarden US-Dollar schwere Börsendebüt von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) hat sämtliche Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Papiere des Raumfahrtunternehmens schossen an ihrem ersten Handelstag um über 19 Prozent nach oben und beendeten den Handel bei 160,95 US-Dollar. Mit einer Gesamtbewertung von über zwei Billionen US-Dollar zog der Newcomer aus dem Stand an der Schwesterfirma Tesla Inc. vorbei, die aktuell mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet wird. Firmengründer Elon Musk stieg durch den Kurssprung rechnerisch zum ersten Billionär der Welt auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SpaceX 146,08 EUR +3,11 % Lang & Schwarz
Tesla 350,38 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Grenzenloser Hype bei Privatanlegern
Das Listing von SpaceX löste unter Investoren eine beispiellose Dynamik aus. Während Tesla über Jahre hinweg für Privatanleger die einzige Möglichkeit war, direkt am „Musk-Universum“ zu partizipieren, verlagerte sich das Kapital der Kleinanleger massiv. Bereits im Vorfeld des Börsengangs hatten Privatinvestoren Kaufaufträge im astronomischen Gegenwert von rund 100 Milliarden US-Dollar platziert.

Umschichtung zulasten von Tesla
Marktbeobachter sprechen von einer spürbaren Umschichtung innerhalb des Portfolios von Elon Musk. Da Tesla derzeit mit einer spürbaren Absatzschwäche auf dem globalen Automobilmarkt zu kämpfen hat, gilt SpaceX mit seinen ambitionierten KI- und Satellitenprojekten für viele Wachstumsinvestoren als die deutlich attraktivere Tech-Alternative. Der Chaikin Money Flow signalisiert hier einen enormen Kapitalzufluss.

Kritische Stimmen bezüglich der Bewertung mehren sich
Trotz der Euphorie auf dem Parkett mahnen unabhängige Vermögensverwalter zur Vorsicht. Kritiker betonen, dass SpaceX im Gegensatz zu den meisten anderen globalen Giganten der Billionen-Klasse noch kein etabliertes, konstant hochprofitables Geschäftsmodell mit entsprechend positiven Cashflows vorweisen kann. Es wird befürchtet, dass die Aktie schnell in den Ruf einer extremen Überbewertung geraten könnte.

Spekulationen über eine Mega-Fusion
Derzeit debattieren Branchenexperten bereits über die langfristige Zukunft der beiden börsennotierten Musk-Konzerne. Da es in den strategischen Kernbereichen wie künstliche Intelligenz, Robotik und globale Mobilität erhebliche technologische Überschneidungen gibt, halten einige Analysten eine zukünftige Fusion für denkbar. Die kommenden Handelswochen werden zeigen, wie nachhaltig das aktuelle Bewertungsniveau über der Zwei-Billionen-Marke ist.

Bn-Redaktion/js
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