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Mercedes-Benz überzeugt

Sparprogramm treibt Gewinn 28.07.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes
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© Symbolbild von Afif Ramdhasuma auf Unsplash
Mercedes-Benz steigerte den operativen Gewinn im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, verfehlte damit jedoch leicht die Erwartungen. Anleger honorierten vor allem die erfolgreichen Kostensenkungen, wodurch die Aktie zeitweise mehr als fünf Prozent zulegte. Gleichzeitig senkte der Konzern wegen schwacher Nachfrage, hoher Zollkosten und eines massiven Absatzrückgangs in China seine Prognose für Verkäufe und Umsatz.
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Mercedes-Benz Group 46,68 EUR +2,59 % L&S Exchange

Kostendisziplin überzeugt trotz verfehlter Erwartungen

Die Aktie von Mercedes-Benz hat am Dienstag deutlich zugelegt. Am Morgen notierten die Papiere rund 4,5 Prozent im Plus, zeitweise betrug der Kursanstieg sogar mehr als 5 Prozent. Auslöser waren die Zahlen für das zweite Quartal, die bei Anlegern trotz einer leichten Enttäuschung beim operativen Gewinn positiv aufgenommen wurden. Damit setzte die Aktie ihre Erholung von dem Ende Juni erreichten Sechsjahrestief fort.

Der Stuttgarter Autobauer steigerte sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Der Analystenkonsens hatte allerdings bei 1,6 Milliarden Euro gelegen und wurde somit nicht erreicht. Dass die Reaktion an der Börse dennoch positiv ausfiel, dürfte vor allem mit den Fortschritten auf der Kostenseite zusammenhängen.

Mercedes-Benz profitierte im Berichtszeitraum insbesondere von Einsparungen in der Verwaltung und in der Forschung. Diese Maßnahmen halfen dem Unternehmen dabei, den operativen Gewinn trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds deutlich zu erhöhen. Zusätzlich wurde das Konzernergebnis von starken Beiträgen aus der Finanzdienstleistungssparte und dem Van-Geschäft gestützt.

Für weiteren Rückenwind sorgte ein Sondereffekt in Höhe von 131 Millionen Euro. Dieser stand im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Leasingtochter Athlon und trug ebenfalls zur Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal bei.

Neue Prognose signalisiert schwächere Nachfrage

Trotz der positiven Ergebnisentwicklung zeigte sich das Management bei den Erwartungen für das Gesamtjahr vorsichtiger. Mercedes-Benz rückte von der bisherigen Prognose stabiler Autoverkäufe und Konzernumsätze ab. Stattdessen rechnet der Konzern nun damit, dass beide Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen werden.

An der Zielspanne für die Marge hielt das Unternehmen hingegen fest. Für das Gesamtjahr erwartet Mercedes-Benz weiterhin eine Marge zwischen 3 und 5 Prozent. Damit setzt der Konzern darauf, die Belastungen durch eine schwächere Nachfrage mithilfe weiterer Einsparungen und Produktivitätssteigerungen zumindest teilweise auszugleichen.

Die angepasste Prognose verdeutlicht, dass das Marktumfeld für den Premiumhersteller angespannt bleibt. Neben einer verhaltenen Nachfrage belasten steigende Zollkosten und der zunehmende Wettbewerb durch chinesische Hersteller das Geschäft. Diese Herausforderungen betreffen nicht nur Mercedes-Benz, sondern auch die deutschen Wettbewerber Volkswagen und BMW.

China-Einbruch erhöht den Druck auf den Konzern

Besonders problematisch entwickelte sich das Geschäft in China. Im zweiten Quartal brachen die Verkäufe auf dem weltweit größten Automarkt um 30 Prozent ein. Für Mercedes-Benz ist diese Entwicklung von großer Bedeutung, da China über Jahre zu den wichtigsten Absatzmärkten des Konzerns gehörte.

Die Wettbewerbssituation hat sich dort grundlegend verändert. Chinesische Hersteller bringen technisch umfangreich ausgestattete Elektrofahrzeuge zu vergleichsweise niedrigen Preisen auf den Markt. Dadurch haben sie die jahrzehntelange Dominanz ausländischer Autobauer zunehmend beendet und den Druck auf etablierte Marken deutlich erhöht.

Mercedes-Benz reagiert auf diese Entwicklung mit einer weiteren Verschärfung seines Effizienzprogramms. Seit 2019 hat der Konzern seine Fixkosten bereits um 25 Prozent reduziert. Seit Juni werden die weltweiten Produktivitätsmaßnahmen zusätzlich intensiviert, wobei die deutschen Standorte besonders im Fokus stehen.

Für Mercedes-Benz geht es damit nicht nur um kurzfristige Einsparungen. Der Konzern muss seine Kostenstruktur an ein Umfeld anpassen, das von rückläufigen Verkäufen in China, hohen Investitionen in neue Antriebstechnologien, zusätzlichen Zollbelastungen und wachsendem Preisdruck geprägt ist. Die Quartalszahlen zeigen, dass die bisherigen Sparmaßnahmen Wirkung entfalten, während die gesenkte Absatz- und Umsatzprognose zugleich auf anhaltende operative Herausforderungen hinweist.

Bn-Redaktion/aw
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