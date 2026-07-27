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SAP steigt um 5%

Analysten sehen deutliches Kurspotenzial 27.07.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© iStock.com/Victor Golmer
Die SAP-Aktie zählt zum Wochenstart zu den stärksten Werten im DAX. Nach den überzeugenden Quartalszahlen erhält Europas größter Softwarekonzern erneut Rückenwind von Analystenseite. Goldman Sachs bestätigt die Kaufempfehlung und sieht trotz eines gesenkten Kursziels weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 148,40 EUR +4,57 % Lang & Schwarz

Goldman Sachs bleibt optimistisch

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP zwar von 230 auf 215 Euro reduziert, die Einstufung aber weiterhin auf „Buy“ belassen. Analyst Mohammed Moawalla verweist auf den robusten Bestand an Cloud-Abonnements sowie die weiterhin starke Produktpipeline. Trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds sieht die Investmentbank SAP gut aufgestellt.

Ausgehend vom aktuellen Kurs ergibt sich damit ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 46 Prozent.

Aktie führt den DAX an

Die positive Analysteneinschätzung sorgt für Rückenwind. Die SAP-Aktie gewinnt am Montag zeitweise mehr als fünf Prozent und steigt auf rund 148 Euro. Damit gehört sie zu den stärksten Titeln im DAX und entwickelt sich deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Trotz der jüngsten Erholung liegt die Aktie weiterhin rund 42 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 254,38 Euro. Seit Jahresbeginn steht allerdings noch immer ein Minus von knapp 28 Prozent zu Buche.

Cloud-Geschäft bleibt Wachstumsmotor

Im Mittelpunkt steht weiterhin das Cloud-Geschäft, das sich zuletzt robuster entwickelte als viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Der Bestand an bereits abgeschlossenen Cloud-Verträgen gilt als wichtiger Indikator für die künftige Umsatzentwicklung und sorgt bei Investoren für Zuversicht.

Zusätzlich setzt SAP verstärkt auf Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz. Neue KI-Funktionen sollen Unternehmen helfen, Geschäftsprozesse effizienter zu automatisieren und langfristig zusätzliche Cloud-Umsätze generieren.

Fazit

Die jüngste Kurserholung zeigt, dass das Vertrauen der Anleger langsam zurückkehrt. Robuste Cloud-Erlöse, eine starke Produktpipeline und positive Analystenstimmen sprechen weiterhin für SAP. Nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Monate bleibt jedoch abzuwarten, ob der Softwarekonzern den positiven Trend auch mit den kommenden Quartalszahlen bestätigen kann. Bis dahin dürfte vor allem die Entwicklung des Cloud-Geschäfts der wichtigste Kurstreiber bleiben.

Bn-Redaktion/js
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