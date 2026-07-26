10-Prozent-Sprung

SAP-Aktie dreht nach dem Kurssturz auf 26.07.2026, 12:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP Labor
AI MODIFIED
© SAP/TLeonhardi
Die SAP-Aktie hat nach den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 kräftig zugelegt. Vor allem der überraschend starke Cloud-Auftragsbestand und der bestätigte Jahresausblick sorgten für Erleichterung. Analysten sehen weiteres Potenzial, warnen aber vor technischen Hürden und einer noch nicht abgeschlossenen Trendwende.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 140,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Cloud-Geschäft übertrifft die Erwartungen

SAP steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 9 Prozent auf 9,878 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Plus 10 Prozent. Die Cloud-Umsätze legten um 22 Prozent zu. Besonders positiv fiel der Current Cloud Backlog auf, der gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent auf 22,929 Milliarden Euro wuchs. Der hohe Bestand noch nicht erfüllter Cloud-Verträge minderte die Sorgen, dass sich das Wachstum dauerhaft abschwächen könnte.

Gewinn steigt trotz niedrigerer Marge

Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 8 Prozent auf 2,643 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank die operative Marge von 27,2 auf 26,8 Prozent. Das Ergebnis je Aktie nach IFRS verbesserte sich von 1,44 auf 1,88 Euro. Beim Free-Cash-Flow erreichte SAP 3,002 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 27 Prozent entspricht. Finanzvorstand Dominik Asam sprach trotz des unbeständigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds von einem kontinuierlichen Wachstum.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 210 Euro. Analyst Charles Brennan bewertete den überraschend hohen Bestand an Cloud-Aboverträgen als möglichen kurzfristigen Kurstreiber. Die Deutsche Bank sieht den fairen Wert bei 200 Euro, während JP Morgan bei „Neutral“ und 175 Euro bleibt. Bernstein senkte das Kursziel leicht von 276 auf 273 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Overweight“. Wells Fargo nennt ein Kursziel von 180 Euro.

Aktie springt deutlich nach oben

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gewann die SAP-Aktie je nach Handelszeitpunkt rund 7 bis 9,3 Prozent. Zuvor hatte der Kurs über Wochen deutlich nachgegeben und ein neues Mehrjahrestief erreicht. Die Aktie schloss zuletzt bei 128,32 Euro. Technisch bleibt die Lage angespannt, da der Abwärtstrendkanal und die 50-Tage-Linie noch nicht überwunden wurden. Unterstützung bietet weiterhin der Bereich zwischen 119 und 129 Euro.

Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch

Für 2026 erwartet SAP Cloud-Erlöse zwischen 25,8 und 26,8 Milliarden Euro sowie ein Betriebsergebnis zwischen 11,8 und 12,2 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow soll rund 10 Milliarden Euro erreichen. Die volle Dynamik der Cloud-Transformation und der KI-Infrastruktur dürfte nach Einschätzung des Managements erst 2027 sichtbar werden. CEO Christian Klein setzte zugleich ein eigenes Signal und kaufte SAP-Aktien im Wert von 325.218,90 Euro.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW9KC3
Ask: 0,69
Hebel: 20,57
mit starkem Hebel
GW7L3T
Ask: 3,03
Hebel: 4,65
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW9KC3 GW7L3T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
China erhöht den Druck: Rheinmetall baut die Produktion massiv aus…

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE könnte Rallye jetzt…

9:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Samsung und SK Group: Chipkapazitäten werden zum entscheidenden …

Gestern 15:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zwei Milliarden Euro für Wachstum: Allianz wagt den nächsten …

Gestern 13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX mit Schwung ins Wochenende: Infineon – Aktie bald bei 48 Euro…

Gestern 8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia stabilisiert sich nach schwächeren Wochen: Vonovia Aktie …

Freitag 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple holt im Börsenwert Rennen wieder auf: Apple Aktie schöpft …

Freitag 20:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX fordert Tech Giganten heraus: SpaceX Aktie oder Magnificent …

Freitag 16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer