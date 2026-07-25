IBM – Aktie in prekärer Lage

Wie geht es nach den Zahlen jetzt weiter? 24.07.2026, 16:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IBM – Aktie in prekärer Lage: Wie geht es nach den Zahlen jetzt weiter?
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© Foto von Carson Masterson auf Unsplash
IBM präsentierte kürzlich die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026. Die Zahlen wurden vom Markt mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen. Immerhin blieben größere Kurskapriolen aus. In Anbetracht der außerordentlich prekären charttechnischen Lage ist das zumindest ein Teilerfolg. Von einer Entspannung kann aber nicht die Rede sein. Die IBM-Aktie vollführt aktuell den sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Der untere Chart zeigt es. Schauen wir zuvor jedoch auf die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026.
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Name Aktuell Diff. Börse
IBM 214,17 USD +3,71 % Nasdaq

IBM mit Zahlen

IBM veröffentlichte den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 17,162 Mrd. US-Dollar, nach 16,977 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das marginale Umsatzwachstum riss keinen vom Hocker. IBM enttäuschte hier. Vor allem die Umsatzentwicklung des Geschäftsbereiches Infrastruktur blieb hinter den Erwartungen zurück. Im Jahresvergleich ging der Umsatz des Geschäftsbereiches von 4,142 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025 auf nun 3,835 Mrd. US-Dollar zurück. 

IBM veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,165 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 2,194 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch diese leicht rückläufige Entwicklung sorgte für Unmut an der Börse. Das EPS ging im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 2,27 US-Dollar zurück, nach einem EPS in Höhe von 2,31 US-Dollar im 2. Quartal 2025. 

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wurde mit 4,8 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 4,7 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge legte entsprechend leicht von 27,6 Prozent im Vorjahresquartal auf nunmehr 27,8 Prozent zu.

Der wichtige free cash flow wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,540 Mrd. US-Dollar angegeben, lag damit aber unter dem Wert des Vorjahresquartals. Für das 2. Quartal 2025 wurde ein free cash flow in Höhe von 2,845 Mrd. US-Dollar angegeben.

IBM Aktienchart

IBM-Aktie in prekärer Lage

Aus charttechnischer Sicht lautet die zentrale Frage in Bezug auf die IBM-Aktie (WKN: WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM): Halten die 200 US-Dollar oder halten sie nicht? Der zuvor zu beobachtende Kursrücksetzer hat zwar an Dynamik verloren, doch eine Ausdehnung der Korrektur unter die Marke von 200 US-Dollar ist als Szenario nach wie vor möglich. Der obere Chart zeigt deutlich, dass bei einem Rücksetzer durchaus das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 165 US-Dollar / 160 US-Dollar besteht. Um das Chartbild aufzuhellen, muss die IBM-Aktie über die 230 US-Dollar vorstoßen. 

Bn-Redaktion/mt
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