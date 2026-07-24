SAP-Aktie schießt nach starken Cloud-Zahlen nach oben

Quartalszahlen sorgen für Kurssprung 24.07.2026, 14:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© SAP SE / Stephan Daub
Die SAP-Aktie zählt am Freitag zu den größten Gewinnern im DAX. Auslöser sind überzeugende Quartalszahlen, die vor allem im Cloud-Geschäft positiv überraschten. Gleichzeitig sorgt die wachsende Nachfrage nach KI-Lösungen für neuen Optimismus und gibt nicht nur SAP, sondern der gesamten Softwarebranche Rückenwind.
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Cloud-Geschäft übertrifft die Erwartungen

Im Fokus der Anleger steht der sogenannte Current Cloud Backlog – also die vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate. Dieser stieg im zweiten Quartal um 27 Prozent auf knapp 23 Milliarden Euro und fiel damit stärker aus als viele Analysten erwartet hatten.

Der hohe Vertragsbestand gilt als wichtiger Indikator für die künftige Umsatzentwicklung und signalisiert, dass die Nachfrage nach SAPs Cloud-Lösungen weiterhin robust bleibt.

KI-Sorgen weichen neuer Zuversicht

In den vergangenen Monaten hatten viele Softwarewerte unter der Sorge gelitten, dass Künstliche Intelligenz klassische Softwarelösungen verdrängen könnte. Die aktuellen SAP-Zahlen sprechen jedoch für das Gegenteil.

Laut Vorstandschef Christian Klein steigt die Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsprozesse automatisieren und effizienter gestalten können. Die Quartalszahlen gelten daher als Hinweis, dass KI für SAP eher Wachstumstreiber als Bedrohung sein könnte.

Prognose leicht gesenkt – Anleger bleiben gelassen

Nicht alle Nachrichten fielen positiv aus. Aufgrund der Übernahmen von Dremio und Prior Labs reduzierte SAP die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis leicht. Statt eines Wachstums von 14 bis 18 Prozent erwartet der Konzern nun 13 bis 17 Prozent.

An der Börse spielte dieser Punkt jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate überwog die Erleichterung über das starke Cloud-Wachstum deutlich.

Softwarebranche profitiert mit

Die positiven Impulse strahlten auch auf andere deutsche Softwareunternehmen aus. Aktien von Nemetschek, TeamViewer und Atoss Software legten ebenfalls deutlich zu. Vor allem Atoss überzeugte mit steigenden Umsätzen, höheren Gewinnen und einem kräftig gewachsenen Cloud-Auftragsbestand.

Fazit

Die starken Cloud-Zahlen liefern SAP neuen Rückenwind und könnten die zuletzt aufgekommenen Zweifel an den Wachstumsperspektiven der Softwarebranche abschwächen. Trotz einer leicht reduzierten Gewinnprognose konzentrieren sich Anleger auf die hohe Nachfrage nach Cloud- und KI-Lösungen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die SAP-Aktie ihre jüngste Erholung weiter ausbauen.

Bn-Redaktion/js
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