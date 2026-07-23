ServiceNow übertrifft Erwartungen

ServiceNow Aktie springt an Gewinnsprung und starke Quartalszahlen treiben Kurs 23.07.2026, 15:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ServiceNow übertrifft Erwartungen: ServiceNow Aktie springt an Gewinnsprung und starke Quartalszahlen treiben Kurs
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Die ServiceNow Aktie hat nach starken Quartalszahlen deutlich zugelegt. Der Softwarekonzern steigerte den Gewinn kräftig und übertraf die Erwartungen der Analysten.
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ServiceNow 85,56 EUR +2,17 % TTMzero RT

Gewinnsprung übertrifft Erwartungen

ServiceNow hat das zweite Geschäftsquartal erfolgreich abgeschlossen und Anleger mit einem deutlichen Ergebnisanstieg überzeugt. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich klar gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag über den Erwartungen der Analysten.

Für die Börse ist das ein wichtiges Signal. ServiceNow wächst nicht nur weiter, sondern kann dieses Wachstum auch zunehmend in Profitabilität umwandeln. Gerade bei hoch bewerteten Software Aktien achten Investoren sehr genau darauf, ob steigende Erlöse auch zu besseren Margen führen.

Cloud Plattform bleibt Wachstumstreiber

ServiceNow profitiert von der starken Nachfrage nach cloudbasierter Unternehmenssoftware. Die Plattform hilft Firmen dabei, Arbeitsabläufe zu digitalisieren, interne Prozesse zu automatisieren und IT, Personal, Kundenservice sowie andere Geschäftsbereiche effizienter zu steuern.

Diese Positionierung ist attraktiv, weil Unternehmen weiter nach Lösungen suchen, um Kosten zu senken und produktiver zu werden. Besonders in einem Umfeld, in dem viele Konzerne ihre Ausgaben genauer prüfen, gewinnen Softwarelösungen an Bedeutung, die messbare Effizienzvorteile bringen.

KI Fantasie stützt die Aktie zusätzlich

Ein weiterer wichtiger Faktor ist künstliche Intelligenz. ServiceNow baut KI Funktionen in seine Plattform ein und will Kunden damit helfen, Routineaufgaben schneller zu erledigen und Entscheidungen besser vorzubereiten. Dadurch entsteht zusätzliche Wachstumsfantasie.

Anleger setzen darauf, dass KI nicht nur ein kurzfristiges Trendthema bleibt, sondern langfristig zu höheren Vertragswerten und neuen Produkten führt. Wenn ServiceNow diese Erwartungen erfüllen kann, könnte das die Bewertung der Aktie weiter stützen.

Hohe Erwartungen bleiben Risiko

Trotz des Kurssprungs bleibt die Aktie anspruchsvoll bewertet. Nach starken Zahlen steigt oft auch die Messlatte für die kommenden Quartale. ServiceNow muss nun beweisen, dass Gewinnwachstum, Umsatzdynamik und Margenentwicklung dauerhaft stark bleiben.

Sollte das Wachstum nachlassen oder der Ausblick vorsichtiger ausfallen, könnte die Aktie empfindlich reagieren. Der Markt verzeiht bei hochwertigen Softwarewerten derzeit nur wenige Schwächen. ServiceNow hat mit einem kräftigen Gewinnsprung und besser als erwarteten Zahlen überzeugt. Die starke Nachfrage nach Cloud Software, Automatisierung und KI Lösungen sorgt für Rückenwind. Für Anleger bleibt die Aktie interessant, aber auch ambitioniert bewertet. Entscheidend wird sein, ob ServiceNow das hohe Wachstumstempo in den kommenden Quartalen bestätigen kann

Bn-Redaktion/jh
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