Airbus-Aktie explodiert

Gewinnziele und Milliarden-Rückkauf zünden Kursfeuerwerk 22.07.2026, 13:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Airbus
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© Bild von Michi S auf Pixabay
Die Airbus-Aktie zählt am Mittwoch zu den stärksten Werten im DAX. Das Papier steigt um 3,59 Prozent auf 206,98 Euro und gewinnt damit 7,18 Euro gegenüber dem Vortag. Auslöser der Rally ist ein Paket aus höheren Gewinnzielen, einem milliardenschweren Aktienrückkauf und positiven Analystenreaktionen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 206,30 EUR +3,27 % TTMzero RT

Höhere Gewinnziele sorgen für neue Zuversicht

Airbus hat seinen mittelfristigen Ausblick angehoben und peilt bis 2029 einen bereinigten operativen Gewinn von 12 bis 13 Milliarden Euro an. Damit liegt der Konzern über vielen bisherigen Markterwartungen.

Besonders wichtig für Anleger: Airbus will seine Kapazitäten in allen Geschäftsbereichen ausbauen – sowohl im zivilen Flugzeuggeschäft als auch im Verteidigungs- und Raumfahrtsegment. Das spricht für eine weiterhin hohe Nachfrage und einen starken Auftragsbestand.

5 Milliarden Euro Rückkaufprogramm

Zusätzlichen Rückenwind liefert ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro, das über drei Jahre laufen soll.

Solche Programme gelten an der Börse oft als Vertrauenssignal, weil sie zeigen, dass ein Unternehmen über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und Kapital an die Aktionäre zurückgeben will. Nach den zuletzt aufgekommenen Sorgen über mögliche Produktions- und Auslieferungsprobleme wirkt dieser Schritt besonders stabilisierend.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die positive Marktreaktion wurde zusätzlich durch frische Analystenkommentare verstärkt. UBS bestätigte die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 236 Euro.

Aus Sicht der Analysten könnten die neuen Gewinnziele eher konservativ angesetzt sein. Sollten die Konsensschätzungen am Markt steigen, könnte das die Neubewertung der Airbus-Aktie weiter beschleunigen.

Jahresprognose bleibt unverändert

Wichtig für die Stimmung ist außerdem, dass Airbus die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nicht gesenkt hat. Damit signalisiert der Konzern, dass sich die zuletzt diskutierten Risiken bei den Auslieferungen vorerst nicht weiter verschärft haben.

Fazit

Die Airbus-Aktie profitiert heute von einer Kombination aus angehobenen Gewinnzielen, einem 5-Milliarden-Euro-Rückkaufprogramm und positiven Analystenreaktionen. Mit dem aktuellen Kurs von 206,98 Euro nähert sich der Titel wieder seinem Rekordniveau. Entscheidend wird nun sein, ob Airbus die ambitionierten Produktions- und Gewinnziele in den kommenden Quartalen auch operativ bestätigen kann.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/js
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