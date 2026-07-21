TUI nach Gewinnwarnung unter Druck

TUI Aktie in Rot Buchungsflaute 21.07.2026, 14:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI nach Gewinnwarnung unter Druck: TUI Aktie in Rot Buchungsflaute
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Die TUI Aktie bleibt nach der Gewinnwarnung unter Druck. Schwächere Sommerbuchungen belasten den Ausblick, während Analysten und Charttechnik ein gemischtes Bild zeichnen.
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Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,809 EUR -1,65 % Baader Bank

Gewinnprognose gekappt

TUI hat die Gewinnprognose wegen schwächerer Buchungen im Sommergeschäft gesenkt. Für Anleger ist das ein klares Warnsignal, denn gerade die Sommersaison ist für den Reisekonzern besonders wichtig. Wenn die Nachfrage nach Pauschalreisen, Hotels und Kreuzfahrten schwächer ausfällt als erwartet, geraten Umsatz und Ergebnis schnell unter Druck.

Die Aktie reagierte entsprechend negativ und notierte im roten Bereich. Investoren fragen sich nun ob es sich nur um eine vorübergehende Schwäche handelt oder ob die Buchungsflaute auf eine vorsichtigere Konsumstimmung hindeutet.

Barclays bleibt dennoch zuversichtlich

Trotz der Gewinnwarnung gibt es auch positive Stimmen. Barclays hob das Kursziel Anfang Juli auf 10 Euro an. Das zeigt dass einige Analysten weiterhin Potenzial sehen und auf eine Stabilisierung des Geschäfts setzen.

Für die Aktie entsteht damit ein geteiltes Bild. Operativ sorgen schwächere Buchungen für Unsicherheit, gleichzeitig könnte eine erfolgreiche Kostendisziplin oder eine bessere Nachfrage im späteren Jahresverlauf wieder Vertrauen schaffen.

Die TUI Aktie steht nach der gesenkten Gewinnprognose weiter unter Druck. Schwächere Sommerbuchungen belasten die Stimmung, während das angehobene Barclays Kursziel zumindest etwas Hoffnung gibt. Für Anleger bleibt entscheidend ob TUI die Nachfrage stabilisieren und das angeschlagene Chartbild verbessern kann.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/jh
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