SpaceX-Aktie stürzt unter Ausgabepreis

Nach dem Mega-Hype droht jetzt der nächste Belastungstest 21.07.2026, 12:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
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© Foto von SpaceX auf Unsplash
Rund fünf Wochen nach dem historischen Börsengang erlebt der Raumfahrtriese SpaceX einen schmerzhaften Realitätscheck. Die Aktie rutschte zuletzt unter ihren ursprünglichen Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Technische Probleme bei Raketentests und hohe Leerverkäufe belasten den Kurs zusätzlich.
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SpaceX 106,66 EUR +1,16 % Baader Bank

Eine Billion Dollar Börsenwert vernichtet
Am dritten Handelstag feierte SpaceX noch ein Rekordhoch mit einer Marktkapitalisierung von 2,64 Billionen US-Dollar. Seitdem ging es für das Papier jedoch schrittweise bergab. Ein abgebrochener Raketenstart wegen eines Triebwerksausfalls beschleunigte den Verkaufsdruck weiter, sodass der Börsenwert zeitweise auf rund 1,63 Billionen US-Dollar schrumpfte – ein Verlust von etwa einer Billion US-Dollar seit dem Hoch.

Leerverkäufer kassieren Milliarden-Gewinne
Der scharfe Kursrückgang rief vermehrt Spekulanten auf den Plan. Laut Daten von S3 Partners sind mittlerweile rund 30 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft – das Volumen der Wetten auf fallende Kurse hat sich innerhalb eines Monats fast verfünffacht. Investoren, die auf den Absturz setzten, erzielten auf dem Papier bislang Buchgewinne von rund fünf Milliarden US-Dollar.

1,37 Milliarden Aktien vor der Freigabe
Der größte Belastungstest könnte der Aktie allerdings erst noch bevorstehen. Am 17. August veröffentlicht SpaceX seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Nur zwei Handelstage später werden laut US-Börsenaufsicht SEC rund 1,37 Milliarden Aktien aus Haltefristen freigegeben. Bringen Großinvestoren auch nur einen Teil dieser Papiere auf den Markt, droht frischer Angebotsdruck.

Wall Street setzt weiterhin auf das langfristige Comeback
Trotz des aktuellen Dämpfers bleiben die meisten Analysten gelassen und verweisen auf historische Beispiele wie Meta, dessen Aktie nach dem Börsengang 2012 ebenfalls monatelang einbrach. Mit durchschnittlichen Kurszielen von rund 235 US-Dollar raten die führenden Investmentbanken weiterhin überwiegend zum Kauf und werten die Turbulenzen als typische Anlaufschwierigkeiten einer hoch bewerteten Wachstumsaktie.

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Bn-Redaktion/js
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