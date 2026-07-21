1.000 Militär-Lkw für Europa

Steht die Daimler-Truck-Aktie vor der Explosion? 21.07.2026, 12:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Daimler
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© Bild von Peter H auf Pixabay
Der Nutzfahrzeug-Riese Daimler Truck schlägt einen neuen strategischen Weg ein und baut sein Geschäft mit militärischen Fahrzeugen deutlich aus. Eine neue Kooperation für einen lukrativen Großauftrag in Belgien sorgt an der Börse für spürbaren Optimismus: Die Aktie legte im heutigen Handel um knapp 2,1 Prozent zu und notiert aktuell bei 43,31 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Daimler Truck Holding 43,61 EUR +2,98 % Tradegate

Großauftrag über 1.000 Militärfahrzeuge
Gemeinsam mit den Rüstungsunternehmen Lambert Defence und Soframe bewirbt sich Daimler Truck um das „Tactical Logistic Trucks Program“ der belgischen Streitkräfte. Konkret geht es um die Modernisierung der Flotte mit über 1.000 Allradfahrzeugen. Während Daimler bewährte Plattformen wie den Unimog oder Zetros beisteuert, liefern die Partner geschützte Kabinen und übernehmen die lokale Endmontage sowie die langfristige Wartung.

Rüstungssparte als neuer Wachstumstreiber
Der Vorstoß in Belgien ist Teil einer langfristigen Strategie. Der Lkw-Bauer peilt in seinem militärischen Segment bis zum Jahr 2028 einen Umsatz von einer Milliarde Euro an. Um dieses Ziel zu erreichen, plant das Management Investitionen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. Parallel treibt der Hersteller seine zivilen Zukunftsprojekte, wie den Elektro-Lkw eActros 600 oder künftige Wasserstoff-Modelle, weiter voran.

Starker Auftragseingang trotzt Gewinneinbruch
Ein Erfolg im Rüstungssektor käme genau zur richtigen Zeit, denn das zivile Kerngeschäft steht aktuell unter Druck. Im ersten Quartal 2026 brach der operative Gewinn des Konzerns aufgrund von schwacher Nachfrage und neuen Zöllen in Nordamerika um mehr als die Hälfte ein. Ein wichtiger Lichtblick bleibt jedoch der Auftragseingang, der konzernweit zuletzt um beachtliche 50 Prozent in die Höhe schoss.

Charttechnik: Frische Impulse für die Aktie
An der Börse wird die geplante Expansion in den margenstarken und krisensicheren Verteidigungssektor äußerst positiv aufgenommen. Mit dem heutigen Sprung über die Marke von 43 Euro zeigt die Aktie relative Stärke in einem ansonsten nervösen Marktumfeld. Sollte Daimler Truck den begehrten Zuschlag aus Belgien tatsächlich erhalten, dürfte dies der Aktie weiteren, nachhaltigen Rückenwind verleihen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/js
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