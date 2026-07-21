Siemens Energy schießt über 157 Euro

Beflügeln die neuen Renditeziele den Aktienkurs weiter? 21.07.2026, 12:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
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© iStock.com/Karsten Leineke
Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy schaltet beim Thema Profitabilität einen Gang höher. Nach Medienberichten über deutlich verschärfte Renditevorgaben durch CEO Christian Bruch legte die Aktie im XETRA-Handel zu und notiert bei rund 154 Euro. Das Management unterstreicht damit seinen Anspruch, die operative Wende konsequent voranzutreiben.
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Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 157,14 EUR +3,70 % Quotrix Düsseldorf

Gnadenloser Profitabilitätsdruck für alle Sparten
Konzernchef Christian Bruch zieht die Zügel intern spürbar an. Nach Insiderberichten soll die Ergebnismarge bis 2030 auf über 18 Prozent klettern. Der Druck auf die einzelnen Geschäftsbereiche steigt damit massiv: Führungskräfte, deren Sparten die neuen Vorgaben dauerhaft verfehlen, riskieren die Trennung oder den Verkauf der jeweiligen Einheiten.

Neue Mittelfristziele stehen im November an
Der geplante Margensprung ist ambitioniert, lag die Gewinnspanne im Vorjahr doch erst bei sechs Prozent. Offiziell will der Vorstand seine neuen Mittelfristziele im November vorlegen. Neben den internen Effizienzsteigerungen profitiert der Konzern weiterhin von einer sehr starken weltweiten Nachfrage nach Infrastruktur im Energiesektor.

Analysten heben Kursziele auf bis zu 210 Euro an
An der Börse stößt der konsequente Sanierungskurs auf Gegenliebe. Große Analysehäuser wie RBC Capital Markets und die Schweizer UBS haben ihre Kursziele für die Aktie zuletzt auf bis zu 210 Euro angehoben. Die Experten trauen Siemens Energy in den kommenden Jahren ein spürbar höheres operatives Ergebnis zu.

Hohe Bewertung fordert fehlerfreie Umsetzung
Trotz des aktuellen Tagesgewinns sollten Anleger das Bewertungsniveau im Blick behalten. Mit einem hohen KGV ist im Aktienkurs bereits viel Vorschussvertrauen eingepreist. Die anstehenden Quartalszahlen am 5. August werden zeigen, wie stabil die operative Entwicklung tatsächlich verläuft.

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Bn-Redaktion/js
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