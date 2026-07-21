KNDS bleibt trotz geplatztem Börsengang im Fokus

KNDS Pläne der Bundesregierung rücken Rüstungsaktien wie Rheinmetall Hensoldt und Renk in den Blick 21.07.2026, 14:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KNDS bleibt trotz geplatztem Börsengang im Fokus: KNDS Pläne der Bundesregierung rücken Rüstungsaktien wie Rheinmetall Hensoldt und Renk in den Blick
AI MODIFIED
© Bild von fajriyan auf unsplash.com
KNDS bleibt trotz geplatztem Börsengang politisch im Fokus. Die Bundesregierung hält an ihren Einstiegsplänen fest, während Anleger auf börsennotierte Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk schauen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 999,40 EUR +1,18 % L&S Exchange
HENSOLDT 76,23 EUR +1,97 % TTMzero RT
RENK Group 44,22 EUR +0,60 % Baader Bank

Pistorius stärkt KNDS den Rücken

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei Gesprächen mit Management und Belegschaft am Kasseler Standort die strategische Bedeutung von KNDS hervorgehoben. Die Bundesregierung bekenne sich zur wichtigen deutschen Rüstungsschlüsseltechnologie und damit auch zum Standort Deutschland.

Für KNDS ist diese politische Rückendeckung ein starkes Signal. Der Konzern spielt als Hersteller schwerer militärischer Systeme eine zentrale Rolle für die Ausrüstung der Bundeswehr und die europäische Verteidigungsfähigkeit.

Bund hält an Einstieg fest

Trotz des geplatzten Börsengangs bleiben die Pläne für einen möglichen Einstieg des Bundes bestehen. Damit soll offenbar sichergestellt werden dass wichtige Technologien und Produktionskapazitäten langfristig in Europa gesichert bleiben.

Gerade in Zeiten höherer Verteidigungsausgaben und wachsender geopolitischer Risiken gewinnt die industrielle Basis im Rüstungssektor weiter an Bedeutung. Davon profitieren am Kapitalmarkt auch Unternehmen wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk, die bereits börsennotiert sind und stark mit der europäischen Aufrüstung verbunden werden.

Börsennotierte Rüstungswerte profitieren vom Trend

Während KNDS selbst derzeit nicht an der Börse handelbar ist, können Anleger über andere Titel am Verteidigungstrend partizipieren. Rheinmetall gilt als einer der wichtigsten deutschen Rüstungskonzerne und profitiert von Munition, Fahrzeugtechnik und Großaufträgen. Hensoldt ist auf Sensorik, Radar und Verteidigungselektronik spezialisiert. Renk wiederum liefert Antriebstechnik und Getriebe für militärische Fahrzeuge.

Diese Unternehmen stehen stellvertretend für die wachsende Bedeutung der deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie an der Börse. KNDS bleibt trotz geplatztem Börsengang ein strategisch wichtiges Unternehmen für Deutschland und Europa. Die Aussagen von Boris Pistorius zeigen dass die Bundesregierung an einem möglichen Einstieg festhält. Da KNDS selbst keine handelbare Aktie hat, richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf börsennotierte Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA715J
Ask: 5,46
Hebel: 19,97
mit starkem Hebel
UP7TD7
Ask: 24,03
Hebel: 4,30
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA715J UP7TD7. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TUI nach Gewinnwarnung unter Druck: TUI Aktie in Rot Buchungsflaute…

14:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

General Motors hebt Prognose erneut an: General Motors Aktie zieht …

14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

1.000 Militär-Lkw für Europa: Steht die Daimler-Truck-Aktie vor …

12:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD knackt zwei Marken: Aktie legt deutlich zu

12:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-Aktie stürzt unter Ausgabepreis: Nach dem Mega-Hype droht …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM vor dem Crash? KI und Cloud müssen liefern

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy schießt über 157 Euro: Beflügeln die neuen …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Milliardenauftrag entfacht neuen Höhenflug

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer