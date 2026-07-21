6,36 Prozent Kurssprung

Infineon setzt sich an die DAX Spitze 21.07.2026, 18:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hi-Tech-Chip-Produktion
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© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon Aktie setzt sich am 21. Juli 2026 an die Spitze des DAX. Nach mehreren schwachen Handelstagen steigt der Kurs zeitweise um 6,36 Prozent auf 67,52 Euro. Der kräftige Gegenstoß trifft auf hohe Erwartungen an das Geschäft mit KI Rechenzentren und Leistungshalbleitern.
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Infineon Technologies 67,72 EUR +6,90 % Gettex

Kurssprung nach deutlichem Rücksetzer

Infineon notiert am frühen Nachmittag auf Platz eins im DAX, während der Leitindex lediglich um grob 1 Prozent zulegt. Rund 1,49 Millionen Aktien wurden bis dahin gehandelt. Trotz der Erholung liegt der Kurs rund 25 Prozent unter dem 52 Wochen Hoch von 87,80 Euro. Das zeigt, wie stark die Schwankungen zuletzt ausgefallen sind. Noch am 17. Juli hatte die Infineon Aktie 5,5 Prozent verloren.

KI Rechenzentren treiben die Fantasie

Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt die Stromversorgung für KI Rechenzentren. Infineon arbeitet seit Mitte Juli mit LS ELECTRIC an hocheffizienten Gleichstromlösungen für diese Anlagen. Leistungshalbleiter sind entscheidend, um Stromverluste zu begrenzen und den Energieverbrauch großer Rechenzentren zu senken. Das Unternehmen sieht in diesem Markt eine hohe Nachfrage und ordnet entsprechende Produkte künftig dem Bereich Power Systems zu.

Prognose setzt hohe Erwartungen

Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Infineon einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge soll im hohen Zehnerprozentbereich liegen. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem deutlichen Umsatzanstieg und einer Segmentergebnismarge von rund 20 Prozent. Der bereinigte freie Cashflow soll etwa 1,65 Milliarden Euro erreichen, nachdem zuvor 1,4 Milliarden Euro erwartet worden waren.

Neue Fabrik stärkt die Kapazitäten

Anfang Juli eröffnete Infineon in Dresden die nach eigenen Angaben weltweit größte Fabrik für Leistungshalbleiter sowie Analog und Mixed Signal Technologien. Damit erweitert der Konzern seine Kapazitäten für Anwendungen in Industrie, Energieversorgung, Mobilität und Rechenzentren. Zusätzlich wurde das nicht optische Sensorportfolio von ams OSRAM übernommen. Beide Schritte sollen das Produktangebot verbreitern und die Position in wachstumsstarken Märkten stärken.

Quartalszahlen werden zur Bewährungsprobe

Die nächste wichtige Wegmarke folgt am 5. August 2026 mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Dann wird sich zeigen, ob die KI Nachfrage die Schwäche in Teilen des Automobilgeschäfts ausgleichen kann. Für die Infineon Aktie bleiben neben Umsatz und Marge vor allem Auftragseingang, Cashflow und der Ausblick entscheidend. Der heutige Kurssprung signalisiert neue Zuversicht, bestätigt aber noch keinen nachhaltigen Aufwärtstrend.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/tb
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