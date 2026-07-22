Bitcoin vor dem nächsten Ausbruch?

Wichtige Unterstützungszone rückt in den Fokus 22.07.2026, 13:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
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© Bild von Petre Barlea auf Pixabay
Bitcoin hat sich in den vergangenen Handelstagen deutlich stabilisiert und wichtige Kursmarken zurückerobert. Nach dem Anstieg über 66.000 US-Dollar verbessert sich das kurzfristige Chartbild spürbar. Entscheidend wird nun, ob sich die jüngst zurückgewonnene Zone tatsächlich als tragfähige Unterstützung etablieren kann.

Wichtige Hürde zurückerobert

Besonders relevant ist der Bereich um 63.900 US-Dollar, der zuletzt als sogenannter Point of Control galt – also als Preiszone mit der höchsten Handelsaktivität. Noch vor wenigen Tagen fungierte dieser Bereich als Widerstand. Dass Bitcoin ihn nun zurückerobert hat, wird von Charttechnikern als positives Signal gewertet.

Im Idealfall entwickelt sich diese Zone nun von einem Widerstand zu einer neuen Unterstützung und bildet damit die Grundlage für eine nachhaltigere Erholung.

Kurzfristiger Rücksetzer bleibt möglich

Trotz der jüngsten Stärke warnen Marktbeobachter vor übertriebener Euphorie. Die aktuelle Liquidation-Heatmap zeigt unterhalb des aktuellen Kurses eine größere Ansammlung an Liquidität im Bereich von 63.700 US-Dollar.

Solche Zonen werden häufig noch einmal angelaufen, um gehebelte Long-Positionen aus dem Markt zu drängen. Ein kurzfristiger Rücksetzer in diesen Bereich wäre daher aus technischer Sicht keine Überraschung.

63.700 bis 63.900 Dollar wird zur Schlüsselzone

Interessant ist, dass sich die Liquiditätszone nahezu mit dem Point of Control überschneidet. Damit konzentriert sich das Marktinteresse auf einen sehr engen Preisbereich zwischen 63.700 und 63.900 US-Dollar.

Genau dort könnte bei einer Korrektur erneut verstärkt Kaufinteresse auftreten. Hält diese Zone, würde das die These einer fortschreitenden Bodenbildung deutlich stärken.

Fazit

Bitcoin hat mit dem Sprung über den Point of Control ein wichtiges technisches Signal geliefert. Kurzfristige Schwankungen bleiben zwar wahrscheinlich, doch die Zone um 63.700 bis 63.900 US-Dollar entwickelt sich zunehmend zur entscheidenden Unterstützung. Solange dieser Bereich verteidigt wird, bleibt die Ausgangslage für Bitcoin konstruktiv und die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung bestehen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/js
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