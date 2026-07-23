STMicroelectronics trotz guter Zahlen unter Druck

STMicroelectronics Aktie sackt ab Anleger bleiben trotz starkem Quartal skeptisch 23.07.2026, 13:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

STMicroelectronics trotz guter Zahlen unter Druck: STMicroelectronics Aktie sackt ab Anleger bleiben trotz starkem Quartal skeptisch
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Die STMicroelectronics Aktie ist nach den Zahlen zum zweiten Quartal unter Druck geraten. Obwohl Umsatz und Gewinn deutlich besser ausfielen als im Vorjahr, bleiben Anleger vorsichtig.
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STMicroelectronics 49,42 EUR -14,63 % TTMzero RT

Umsatz legt kräftig zu

STMicroelectronics hat im zweiten Quartal eine starke Entwicklung gezeigt. Der Chipkonzern steigerte den Umsatz kräftig zweistellig und schnitt damit besser ab als zuletzt erwartet. Das zeigt dass sich die Nachfrage in wichtigen Geschäftsbereichen stabilisiert hat.

Auch beim Ergebnis gab es eine deutliche Verbesserung. Nach einem Verlust im Vorjahresquartal drehte der Konzern klar in die Gewinnzone. Für sich genommen wären das eigentlich positive Nachrichten für die Aktie.

Anleger bleiben skeptisch

Trotz der guten Zahlen sackte die Aktie ab. Der Grund liegt in den hohen Erwartungen an den Halbleitersektor. Viele Anleger wollen nicht nur eine Erholung sehen, sondern klare Hinweise auf dauerhaft starkes Wachstum.

Zudem bleibt das Marktumfeld schwierig. Die Chipbranche ist zyklisch und hängt stark von Nachfrage aus Autoindustrie, Industrieelektronik und Konsumelektronik ab. Wenn Investoren Zweifel haben ob die Erholung nachhaltig ist, können selbst starke Quartalszahlen nicht ausreichen.

Ausblick auf weiteres Wachstum

Für das dritte Quartal stellt STMicroelectronics weiteres Wachstum in Aussicht. Das ist ein wichtiges Signal, weil es zeigt dass sich die positive Entwicklung fortsetzen könnte. Entscheidend wird nun sein ob der Konzern die Erwartungen beim Umsatz und bei den Margen erfüllt.

Besonders im Fokus stehen Aufträge aus der Autoindustrie und aus industriellen Anwendungen. Diese Bereiche waren lange wichtige Wachstumstreiber, stehen aber ebenfalls unter Konjunkturdruck. STMicroelectronics hat im zweiten Quartal starke Zahlen geliefert und den Gewinn deutlich verbessert. Dennoch reagierten Anleger skeptisch, weil die Erwartungen an die Chipbranche hoch bleiben und die Nachhaltigkeit der Erholung noch nicht gesichert ist. Für die Aktie wird der Ausblick auf das dritte Quartal nun zum entscheidenden Stimmungstest.

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Bn-Redaktion/jh
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