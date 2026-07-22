Tesla vor dem Quartalsbericht

Anleger warten auf das entscheidende Signal 22.07.2026, 16:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
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© Foto von Craig Adderley von Pexels
Tesla steht vor einem der wichtigsten Quartalsberichte des Jahres. Nach überraschend starken Auslieferungen muss der Elektroautobauer zeigen, ob das höhere Absatzvolumen auch Umsatz und Gewinn verbessert hat. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Margen, dem freien Cashflow sowie den milliardenschweren Investitionen in Robotaxis und Optimus.
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Auslieferungen übertreffen die Produktion

Im zweiten Quartal produzierte Tesla insgesamt 451.758 Fahrzeuge und lieferte 480.126 Autos aus. Davon entfielen 467.762 Auslieferungen auf Model 3 und Model Y. Die übrigen Modelle kamen zusammen auf 12.364 Fahrzeuge. Die Zahlen liefern Tesla eine solide Ausgangslage. Sie sagen jedoch noch wenig über die Profitabilität aus, da Verkaufspreise, Rabatte, Produktionskosten und Währungseffekte das Ergebnis erheblich beeinflussen können.

Rund 24,2 Milliarden Euro Umsatz erwartet

Der von Tesla zusammengestellte Analystenkonsens rechnet mit einem Quartalsumsatz von umgerechnet rund 24,2 Milliarden Euro. Das Autogeschäft soll davon etwa 17,6 Milliarden Euro beitragen. Für Energieerzeugung und Energiespeicher werden rund 3,3 Milliarden Euro erwartet. Im zweiten Quartal installierte Tesla Energiespeicher mit einer Kapazität von 13,5 GWh. Damit wird die Energiesparte neben dem Fahrzeuggeschäft für die Bewertung der Tesla Aktie immer wichtiger.

Die Marge wird zum entscheidenden Signal

Analysten erwarten einen Bruttogewinn von rund 4,7 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von 19,5 Prozent. Das operative Ergebnis soll bei etwa 1,3 Milliarden Euro liegen. Daraus ergäbe sich eine operative Marge von 5,4 Prozent. Entscheidend ist, ob Tesla Wachstum durch niedrigere Preise erkauft hat oder seine Kosten ausreichend senken konnte. Bereits kleine Abweichungen könnten nachbörslich eine deutliche Reaktion der Aktie auslösen.

Milliardeninvestitionen belasten den Cashflow

Tesla plant für 2026 Investitionen von mehr als umgerechnet 21,9 Milliarden Euro. Das Kapital fließt unter anderem in Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus. Für das zweite Quartal rechnen Analysten mit einem negativen freien Cashflow von etwa 2,7 Milliarden Euro. Damit steigt der Druck, konkrete Fortschritte bei den neuen Projekten vorzulegen. Visionen allein dürften angesichts des hohen Kapitalbedarfs nicht mehr ausreichen.

Robotaxis und Optimus bestimmen den Ausblick

Neben den Finanzkennzahlen dürfte der Ausblick von Elon Musk im Mittelpunkt stehen. Anleger erwarten Angaben zur Ausweitung des Robotaxiangebots, zur Produktion von Optimus und zum künftigen Investitionsbedarf. Die Tesla Aktie hat seit Jahresbeginn rund 14 Prozent verloren. Für eine nachhaltige Erholung muss Tesla deshalb nicht nur starke Fahrzeugzahlen präsentieren, sondern auch zeigen, wie aus seinen Zukunftsprojekten profitable Geschäftsbereiche entstehen sollen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/tb
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