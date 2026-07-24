Volkswagen unter Druck

Schwache Quartalszahlen schocken Anleger 24.07.2026, 14:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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Die Volkswagen-Aktie gerät zum Wochenschluss erneut unter Druck. Nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose reagieren Anleger verhalten. Vor allem die schwächere Profitabilität und anhaltende Belastungen im Kerngeschäft sorgen für Skepsis.
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Volkswagen (VW) Vz 71,40 EUR -1,38 % TTMzero RT

Schwaches Quartal belastet die Aktie

Die Vorzugsaktie von Volkswagen verliert am Freitag zeitweise rund 1,6 Prozent auf 71,76 Euro und zählt damit zu den schwächsten Werten im DAX. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus inzwischen auf fast ein Drittel – ein Zeichen dafür, dass Anleger dem Autobauer weiterhin wenig zutrauen.

Im zweiten Quartal verdiente Volkswagen weniger als Analysten erwartet hatten. Besonders die operative Marge blieb hinter den Prognosen zurück. Gleichzeitig senkte der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, was den Druck auf die Aktie zusätzlich erhöhte.

Zölle, Konkurrenz und Sparprogramm

Volkswagen kämpft derzeit mit mehreren Belastungsfaktoren. Höhere Zölle, geopolitische Unsicherheiten und der zunehmende Wettbewerb – insbesondere aus China – setzen dem Konzern zu. Gleichzeitig schwächeln mit Audi und Porsche ausgerechnet zwei Marken, die in den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Gewinnbringern gehörten.

Konzernchef Oliver Blume setzt deshalb auf ein umfassendes Sparprogramm. Mit weiteren Kostensenkungen und einer effizienteren Aufstellung soll die Profitabilität in den kommenden Jahren wieder verbessert werden.

Analysten bleiben vorsichtig

Auch Analysten äußerten sich nach den Zahlen zurückhaltend. JPMorgan sprach von einem Quartal unter den Markterwartungen. Jefferies verwies ebenfalls auf den enttäuschenden operativen Gewinn, zeigte sich jedoch etwas optimistischer beim freien Cashflow, der sich weiterhin robust entwickelte.

Die negative Stimmung erfasste auch andere Autowerte. Neben Volkswagen gerieten die Aktien von Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und Porsche SE zeitweise unter Druck.

Fazit

Volkswagen steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Zwar hält der Konzern an seiner Margenprognose fest und arbeitet an umfassenden Sparmaßnahmen, doch das schwache Quartal zeigt, dass der Gegenwind durch hohe Kosten, geopolitische Risiken und den verschärften Wettbewerb anhält. Für die Aktie dürfte nun entscheidend sein, ob Volkswagen in den kommenden Quartalen wieder profitabler wächst und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann.

Bn-Redaktion/js
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