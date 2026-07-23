Gold unter Druck

Öl und Renditen bremsen 23.07.2026, 16:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
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Der Goldpreis fällt deutlich, weil steigende Ölpreise neue Inflationssorgen schüren und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 4,57 Prozent liegen. Dadurch sinkt die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls, während zugleich die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen der US-Notenbank nachlässt. Langfristig bleibt Gold jedoch durch die hohe Nachfrage der Zentralbanken gestützt.
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Warum Öl und US-Renditen den sicheren Hafen ausbremsen

Der Goldpreis gerät am Donnerstag deutlich unter Druck. Das Edelmetall verliert 2,08 Prozent und fällt auf 4.048,90 US-Dollar. Damit gibt Gold einen großen Teil der Erholung vom Vortag wieder ab. Am Mittwoch hatte der Preis noch bei 4.135,00 US-Dollar geschlossen. Ausschlaggebend für den Rückgang sind vor allem steigende Ölpreise und höhere Renditen am US-Anleihemarkt.

Obwohl geopolitische Spannungen Gold häufig stützen, fällt die Reaktion diesmal anders aus. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten sorgt zwar für erhöhte Unsicherheit, gleichzeitig verstärkt sie jedoch die Sorgen vor neuen Inflationsrisiken. Diese Entwicklung belastet das zinslose Edelmetall spürbar.

Nahost-Konflikt lässt den Ölpreis kräftig steigen

Im Mittelpunkt der Marktbewegung steht die Lage im Iran. Das US-Militärkommando Centcom bestätigte am Mittwoch Angriffe auf militärische Ziele im Land. Nach Angaben des Kommandos sollen die Operationen dazu beitragen, die Bedrohung für Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu verringern.

Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Transportwegen für den internationalen Ölhandel. Entsprechend sensibel reagieren die Energiemärkte auf jede Verschärfung der Lage. Der Preis für US-Öl der Sorte WTI steigt um rund 4,5 Prozent auf etwa 90,76 US-Dollar.

Für den Goldmarkt entsteht dadurch eine ungewöhnliche Konstellation. Geopolitische Konflikte erhöhen normalerweise die Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen. Gleichzeitig treibt der kräftige Ölpreisanstieg jedoch die Inflationserwartungen nach oben. Diese Inflationssorgen beeinflussen wiederum die Erwartungen an die Geldpolitik der großen Notenbanken.

Höhere Renditen setzen das zinslose Edelmetall unter Druck

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat sich oberhalb von 4,57 Prozent etabliert. Für Gold ist diese Entwicklung relevant, weil das Edelmetall selbst keine laufenden Zinsen oder Ausschüttungen bietet. Steigen die Renditen sicherer Staatsanleihen, erhöht sich der relative Vorteil verzinslicher Anlagen.

Damit gerät Gold von zwei Seiten unter Druck: Der höhere Ölpreis nährt die Befürchtung, dass die Inflation länger erhöht bleiben könnte. Gleichzeitig wächst die Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weniger schnell lockert als zuvor angenommen. Höhere Zinsen über einen längeren Zeitraum stärken zudem häufig den US-Dollar, was Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuern kann.

Im frühen Handel fiel der Goldpreis zeitweise bis auf 4.041,53 US-Dollar. Die Bewegung zeigt, wie stark der Markt derzeit auf Veränderungen bei Inflation, Zinserwartungen und geopolitischen Risiken reagiert.

Zentralbanken sorgen weiter für stabile Nachfrage

Ungeachtet der kurzfristigen Schwankungen bleibt die Nachfrage großer institutioneller Käufer ein wichtiger Faktor. Daten des World Gold Council zufolge lagen die Nettokäufe der Zentralbanken im Mai nahe an Rekordwerten.

Auch die Erwartungen für die kommenden Monate bleiben hoch. In einer aktuellen Umfrage gaben 89 Prozent der befragten Notenbanken an, innerhalb der nächsten zwölf Monate mit einem weiteren Anstieg ihrer Goldreserven zu rechnen. Viele Zentralbanken nutzen Gold zur Diversifikation ihrer Währungsreserven und zur Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Währungen.

Private Investoren aus westlichen Märkten zeigen sich dagegen bislang zurückhaltender. Marktbeobachter verfolgen daher aufmerksam, ob sich die Nachfrage dieser Anlegergruppe in den kommenden Monaten verändert.

Zusätzliche Impulse könnten nun von neuen US-Konjunkturdaten kommen. Im Fokus stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Konjunkturindex der Chicago Fed. Beide Veröffentlichungen liefern Hinweise auf die Stabilität der US-Wirtschaft und könnten die Erwartungen an die weitere Geldpolitik beeinflussen. Besonders aufmerksam dürften Marktteilnehmer beobachten, wie sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen und der Ölpreis nach dem jüngsten Anstieg entwickeln.

Bn-Redaktion/aw
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