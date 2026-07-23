Nestlé fällt

Gewinn bricht massiv ein 23.07.2026, 16:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nestle Produkte
AI MODIFIED
© Symbolbild von Charles Gao auf Unsplash
Nestlé verzeichnete im ersten Halbjahr zwar ein organisches Wachstum von 3,6 Prozent, kämpft jedoch mit sinkenden Umsätzen, Margendruck und einem Gewinneinbruch. Wertberichtigungen von rund 1,4 Milliarden Franken sowie hohe Rohstoffkosten und steigende Werbeausgaben belasteten das Ergebnis erheblich. Gleichzeitig treibt der Konzern seinen Milliardenumbau voran und bringt das Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Platinum Equity ein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nestle 79,33 CHF -6,98 % TTMzero RT

Halbjahreszahlen und Milliardenumbau erschrecken den Markt

Die Nestlé-Aktie ist am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Im frühen Handel fiel der Kurs zeitweise um 6,4 Prozent. Damit erlebte der sonst vergleichsweise ruhige Titel den stärksten Rückgang seit Monaten. Zuvor hatte die Aktie noch neue Jahreshochs erreicht, doch der Halbjahresbericht sorgte für einen abrupten Stimmungswechsel.

Die Geschäftszahlen lieferten ein gemischtes Bild. Organisch wuchs Nestlé im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent. Rückenwind kam vor allem aus den Schwellenländern sowie aus einer stärkeren Nachfrage nach Kaffee und Heimtiernahrung. Nominal sank der Umsatz allerdings um 2,5 Prozent auf 43,1 Milliarden Franken. Belastend wirkten vor allem Wechselkurseffekte.

Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management etwas konkreter als zuvor. Nestlé erwartet nun ein organisches Wachstum von „sicher“ 3 bis 4 Prozent. Zuvor hatte der Konzern lediglich von „rund 3 bis 4 Prozent“ gesprochen. Diese leichte Präzisierung konnte die Sorgen der Investoren jedoch nicht ausräumen.

Die Marge wirkt stabiler, als sie tatsächlich ist

Die operative Marge sank im ersten Halbjahr leicht auf 16,4 Prozent. Auf den ersten Blick erscheint der Rückgang überschaubar. Analysten der UBS verwiesen jedoch auf einen positiven Sondereffekt aus einer Änderung des Pensionsplans. Dieser trug 30 Basispunkte zur Marge bei.

Ohne diesen Effekt wäre die operative Marge um 40 Basispunkte gefallen. Das zeigt, dass der Druck auf die Profitabilität größer ist, als es die ausgewiesene Kennzahl zunächst vermuten lässt. Hohe Preise für Kaffee und Kakao, US-Zölle sowie gestiegene Werbeausgaben belasteten das Ergebnis zusätzlich.

Auch der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte fiel vorsichtiger aus. Die Zürcher Kantonalbank verwies darauf, dass Nestlé für das zweite Halbjahr nur noch eine Marge auf dem Niveau der ersten sechs Monate erwartet. Zuvor war der Konzern noch davon ausgegangen, die Profitabilität im weiteren Jahresverlauf steigern zu können.

Gewinn bricht ein, Wertberichtigungen belasten massiv

Beim operativen Ergebnis fiel der Rückgang deutlicher aus als beim Umsatz. Das operative Ergebnis sank um fast 3 Prozent auf knapp 7,1 Milliarden Franken. Noch stärker traf es den Reingewinn, der um fast ein Drittel auf knapp 3,5 Milliarden Franken zurückging.

Ein wesentlicher Grund dafür waren Wertberichtigungen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Franken. Sie entfielen auf Vermögenswerte, die zum Verkauf stehen. Dazu zählen Teile des Eiscremegeschäfts sowie Bereiche aus dem Segment Vitamine und Nahrungsergänzung.

Die Belastungen zeigen, wie tiefgreifend der Konzernumbau ausfällt. Nestlé trennt sich von Geschäftsfeldern, die nicht mehr zum strategischen Kern gezählt werden oder deren Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Gleichzeitig fallen dabei hohe Abschreibungen an, die das ausgewiesene Ergebnis deutlich drücken.

Wassergeschäft wandert in neues Gemeinschaftsunternehmen

Parallel zu den Halbjahreszahlen verkündete Nestlé eine lang erwartete Lösung für sein Wassergeschäft. Marken wie Perrier und San Pellegrino sollen in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Peranel eingebracht werden.

Nestlé wird Peranel gemeinsam mit der US-Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity betreiben. Beide Partner sollen jeweils 50 Prozent halten. Der Deal bewertet die Wassersparte mit 4,9 Milliarden Euro. Nestlé selbst erzielt daraus einen Erlös von 2,8 Milliarden Franken. Gleichzeitig fallen Abschreibungen von 1,3 Milliarden Franken an.

Das Wassergeschäft steuerte zuletzt gut 3,5 Milliarden Franken beziehungsweise knapp 4 Prozent zum Konzernumsatz bei. Die Sparte galt jedoch bereits seit Längerem als Problemfeld. Zusätzliche Belastungen entstanden durch den Skandal um unzulässige Aufbereitungsmethoden bei französischem Mineralwasser. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von Mitarbeiterkonsultationen und regulatorischen Genehmigungen. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Für Konzernchef Philipp Navratil ist die Neuordnung des Wassergeschäfts ein weiterer Baustein im laufenden Umbau. Nestlé will sich künftig auf weniger Geschäftsfelder konzentrieren und seine Strukturen vereinfachen. Parallel dazu sucht der Konzern einen Käufer für Teile des Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschäfts.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GG9GLG
Ask: 0,86
Hebel: 18,20
mit starkem Hebel
GW5X8A
Ask: 2,23
Hebel: 6,02
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GG9GLG GW5X8A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alphabet schockt Anleger: EU verhängt Mega-Strafe

16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold unter Druck: Öl und Renditen bremsen

16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ServiceNow übertrifft Erwartungen: ServiceNow Aktie springt an …

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy bleibt trotz Rücksetzer im Fokus: Siemens Energy …

13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

STMicroelectronics trotz guter Zahlen unter Druck

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr als 20 Prozent Kursplus: Was hinter dem Supermicro Sprung …

Gestern 17:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla vor dem Quartalsbericht: Anleger warten auf das entscheidende …

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

26,2 Milliarden Euro im Visier: SAP steht vor dem großen …

Gestern 16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer