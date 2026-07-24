Texas Instruments nach den Zahlen

Kippt die Aktie nun nach unten weg? 24.07.2026, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Texas Instruments nach den Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?
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© Foto von Arturo Añez auf Unsplash (Symbolbild)
Die Quartalsberichtssaison dominiert das Handelsgeschehen im Technologiesektor. So veröffentlichte kürzlich auch Texas Instruments die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026. Als im April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht wurden, kannte die Aktie des US-amerikanischen Chipherstellers kein Halten mehr. Auf eine ähnliche Reaktion spekulierten die Marktakteure auch dieses Mal. Texas Instruments legte starke Zahlen vor und präsentierte einen robusten Ausblick. Doch letztendlich war das zu wenig. Gut ist an der Börse nicht immer gut genug. Diese Erfahrung musste nun auch Texas Instruments machen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Texas Instruments 245,13 EUR -1,67 % Lang & Schwarz

Texas Instruments mit starken Q2-Daten

Schauen wir uns die Zahlen für das 2. Quartal 2026 einmal genauer an. Texas Instruments vermeldete im aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 5,463 Mrd. US-Dollar, nach 4,448 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Texas Instruments konnte den Umsatz somit um 23 Prozent steigern und beschleunigte das Umsatzwachstum weiter. Zum Vergleich: Von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 betrug das Umsatzplus 19 Prozent. Der Chiphersteller veröffentlichte für das 2. Quartal 2026 einen Nettogewinn in Höhe von 1,980 Mrd. US-Dollar, nach 1,295 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Entsprechend stieg das EPS  (earnings per share) im 2. Quartal 2026 auf 2,14 US-Dollar, nach 1,41 US-Dollar im 2. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow entwickelte sich ebenfalls prächtig und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit starken 2,738 Mrd. US-Dollar angegeben.

Texas Instruments Aktiue

Ausblick überzeugt nicht

Texas Instruments legte für das laufende 3. Quartal 2026 einen robusten Ausblick vor; aber eben auch nicht mehr. Der Technologiekonzern erwartet für das September-Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 5,65 Mrd. US-Dollar bis 6,15 Mrd. US-Dollar und ein EPS-Ergebnis in einer Spanne von 2,23 US-Dollar bis 2,57 US-Dollar.

Charttechnik – Kippt die Aktie nun nach unten weg?

Der obere Chart verdeutlicht die Brisanz. Die Aktie von Texas Instruments (WKN: 852654 | ISIN: US8825081040 | Ticker-Symbol: TII) droht nunmehr unter die eminent wichtige Unterstützung von 275 US-Dollar zu rutschen, nachdem die Reaktion auf die Zahlen den Ausbruch über die 300 Euro verhindert hat. Die potenzielle Fallhöhe ist beachtlich. Sollte es für Texas Instruments unter die 275 US-Dollar gehen, ist auch eine Abwärtsbewegung auf 230 US-Dollar / 220 US-Dollar nicht auszuschließen. Um auf der Oberseite für frische Akzente zu sorgen, muss es für die Aktie über die 300 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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