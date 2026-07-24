SpaceX fordert Tech Giganten heraus

SpaceX Aktie oder Magnificent Seven wo Anleger jetzt Chancen und Risiken abwägen sollten 24.07.2026, 16:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX fordert Tech Giganten heraus: SpaceX Aktie oder Magnificent Seven wo Anleger jetzt Chancen und Risiken abwägen sollten
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© Foto von SpaceX auf Unsplash
Mit dem größten Börsengang der Geschichte ist SpaceX direkt in den Kreis der wichtigsten Technologiewerte aufgestiegen. Für Anleger stellt sich nun die Frage ob die neue Raumfahrt Aktie attraktiver ist als die etablierten Magnificent Seven.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 282,40 EUR +0,75 % L&S Exchange
Amazon 204,93 EUR -0,16 % Quotrix Düsseldorf
Apple 332,85 USD +3,50 % TTMzero RT (USD)
Meta Platforms (A) 535,25 EUR +0,48 % TTMzero RT
Microsoft 338,30 EUR +0,94 % Baader Bank
NVIDIA 184,13 EUR +0,17 % L&S Exchange
SpaceX 99,32 EUR -4,19 % L&S Exchange

SpaceX bringt neue Wachstumsfantasie

SpaceX steht für eine seltene Mischung aus Raumfahrt, Satelliteninternet, Verteidigungstechnologie und langfristiger Infrastruktur Fantasie. Der Börsengang im Juni 2026 war historisch und hat gezeigt wie groß das Interesse institutioneller und privater Anleger an dem Unternehmen ist.

Die Aktie bietet Zugang zu einem Geschäftsmodell das sich klar von klassischen Tech Konzernen unterscheidet. Raketenstarts, Starlink, staatliche Aufträge und mögliche Zukunftsmärkte im All sorgen für eine besondere Wachstumsstory. Genau das macht SpaceX für Anleger spannend, aber auch schwer zu bewerten.

Denn viele Erwartungen beruhen auf langfristigen Chancen. Ob daraus dauerhaft hohe Gewinne entstehen, muss das Unternehmen als börsennotierter Konzern erst beweisen. Nach einem so großen IPO ist die Messlatte hoch.

Magnificent Seven bleiben etablierte Gewinner

Auf der anderen Seite stehen die Magnificent Seven. Dazu zählen unteranderen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Diese Konzerne haben bereits bewiesen, dass sie enorme Umsätze, hohe Gewinne und starke Cashflows erzielen können.

Vor allem der KI Boom stützt viele dieser Aktien weiter. Nvidia profitiert von Chips für Rechenzentren, Microsoft und Alphabet bauen KI tief in ihre Cloud und Softwareangebote ein, Amazon investiert in Cloud Infrastruktur, Meta nutzt KI für Werbung und Plattformen. Apple steht dagegen stärker unter Beobachtung, weil Anleger neue Wachstumsimpulse sehen wollen.

Der Vorteil der Magnificent Seven liegt in ihrer Marktstellung. Sie sind weniger spekulativ als ein frisch gelisteter Börsenneuling und verfügen über starke Bilanzen. Dafür sind viele Bewertungen bereits anspruchsvoll.

Keine einfache Antwort für Anleger

Ob SpaceX oder Magnificent Seven die bessere Wahl sind, hängt stark vom Risikoprofil ab. SpaceX bietet mehr Neuheitswert und möglicherweise größere langfristige Fantasie. Gleichzeitig sind Bewertung, Schwankungen und Erwartungen besonders hoch.

Die Magnificent Seven bieten mehr Transparenz, etablierte Geschäftsmodelle und breitere Ertragsquellen. Dafür könnte das Kurspotenzial bei einigen Titeln begrenzter sein, wenn der KI Boom bereits stark eingepreist ist. Eine pauschale Antwort gibt es nicht. SpaceX ist eine spannende Zukunftswette mit hohem Risiko und großer Fantasie. Die Magnificent Seven bleiben dagegen die etablierten Gewinner des Technologie und KI Booms. Für viele Anleger dürfte eine Mischung sinnvoller sein als ein Entweder oder. Entscheidend ist nicht nur die Story, sondern ob Bewertung, Wachstum und Risikobereitschaft zusammenpassen.

Bn-Redaktion/jh
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