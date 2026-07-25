DAX mit Schwung ins Wochenende

Infineon – Aktie bald bei 48 Euro? 25.07.2026, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX mit Schwung ins Wochenende: Infineon – Aktie bald bei 48 Euro?
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© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der DAX beendet eine mit zahlreichen Herausforderungen gespickte Handelswoche durchaus schwungvoll im Bereich von 25.000 Punkten. Das Thema Sommerrallye dürfte mittlerweile aber dennoch vom Tisch sein. Das bullische Szenario sieht nun offenkundig eine Konsolidierung auf hohem Niveau vor.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 72,03 USD -5,40 % Nasdaq OTC
DAX 25.058,59 PKT +1,25 % Ariva Indikation

Die bangen Blicke der Marktakteure richten sich unverändert auf den Ölmarkt. Der jüngste Preisanstieg bei Brent-Öl und WTI-Öl brachte die Anleiherenditen in Wallung. So kratzten unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt an der Marke von 4,70 Prozent. Die nicht minder wichtigen Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nahmen derweil die Marke von 4,4 Prozent ins Visier. Für die Aktienmärkte sind die haussierenden Anleiherenditen nicht unbedingt die lauschigste Umgebung. Insofern ist die robuste Vorstellung des DAX durchaus wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Situation am Ölmarkt war nur eine von zahlreichen Herausforderungen, mit denen der DAX in den letzten Handelstagen konfrontiert wurde. Die Quartalsberichtssaison läuft. Und sie verläuft insbesondere im US-Technologiebereich bislang etwas durchwachsen. So wusste unter anderem Texas Instruments mit den Ergebnissen für das 2. Quartal 2026 nicht vollumfänglich zu überzeugen. Das beeinflusste auch den DAX-Wert Infineon.

Blickt man auf den Infineon-Chart wird schnell deutlich, dass die Lage aus charttechnischer Sicht durchaus brisant ist, läuft die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers nach dem vergeblichen Versuch, über die 70 Euro auszubrechen, doch Gefahr, auf der Unterseite ins Rutschen zu kommen.  

Infineon – Aktie bald bei 48 Euro?

Keine Frage, ein Ausbruch über die 70 Euro hätte der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) wohl neuen Schwung verliehen. Der Vorstoß scheiterte jedoch. Gewinnmitnahmen setzten mit dem Erreichen der wichtigen Widerstandsmarke von 70 Euro ein. Mittlerweile rücken die 60 Euro in den Fokus des Handelsgeschehens – eine aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Unterstützung. Sollte diese Zone nicht halten, könnte es für die Infineon-Aktie ungemütlich werden. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 48 Euro drohen.

Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Ein Vorstoß über die 70 Euro muss her, um positive Akzente zu setzen.

Das sagen Analysten

Die Analysten der DZ Bank sind unverändert bullisch für die Infineon-Aktie. Sie hoben kürzlich den fairen Wert von 70 Euro auf 77 Euro an. Das Votum lautet nach wie vor „kaufen“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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