Apple holt im Börsenwert Rennen wieder auf

Apple Aktie schöpft Hoffnung im Duell mit NVIDIA um den wertvollsten Konzern der Welt 24.07.2026, 20:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple holt im Börsenwert Rennen wieder auf: Apple Aktie schöpft Hoffnung im Duell mit NVIDIA um den wertvollsten Konzern der Welt
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© Bild von Medhat Dawoud auf Unsplash
Apple könnte im Rennen um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt wieder stärker aufholen. Neue KI Impulse aus China und mögliche Belastungen für NVIDIA durch steigende Speicherpreise verändern die Ausgangslage.
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Name Aktuell Diff. Börse
Apple 292,95 EUR +3,86 % Baader Bank
NVIDIA 181,21 EUR -1,42 % Lang & Schwarz

Apple bekommt neue KI Fantasie

Apple hat in der Vergangenheit mehrfach Börsengeschichte geschrieben und lange als wertvollstes Unternehmen der Welt gegolten. Zuletzt wurde der Konzern jedoch von NVIDIA überholt, weil der Chipriese massiv vom KI Boom profitierte. Nun mehren sich Hinweise, dass Apple wieder Boden gutmachen könnte.

Ein wichtiger Faktor ist die Zulassung von Apple Intelligence durch Chinas Cyberspace Verwaltung CAC für iPhones. China ist für Apple ein zentraler Markt. Wenn KI Funktionen dort offiziell nutzbar werden, könnte das die Nachfrage nach neuen iPhone Modellen stützen. Für Anleger ist das besonders wichtig, weil Apple in den vergangenen Quartalen immer wieder mit Sorgen um das China Geschäft konfrontiert war.

iPhone Zyklus rückt in den Fokus

Apple braucht neue Impulse, um das Wachstum wieder stärker anzuschieben. Apple Intelligence könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Wenn Nutzer für neue KI Funktionen auf aktuelle Geräte wechseln, könnte das einen stärkeren iPhone Zyklus auslösen.

Der Konzern hat den Vorteil einer riesigen installierten Nutzerbasis. Schon kleine Verbesserungen bei Upgrade Raten können sich deutlich auf Umsatz und Gewinn auswirken. Zudem erzielt Apple hohe Margen und verfügt über starke Dienste Erlöse, die das Geschäft zusätzlich stabilisieren.

NVIDIA bleibt stark aber Risiken steigen

NVIDIA bleibt zwar einer der größten Gewinner des KI Booms. Die Nachfrage nach KI Chips und Rechenzentrums Lösungen ist weiter hoch. Doch die Erwartungen an den Konzern sind inzwischen enorm. Jede mögliche Belastung wird daher genauer beobachtet.

Ein Thema ist die globale Speicherchip Knappheit. Drastisch gestiegene DRAM Preise könnten die Kosten für KI Server und Rechenzentren erhöhen. Das muss NVIDIA nicht sofort stark belasten, kann aber die Margen und Investitionspläne der Kunden beeinflussen. Sollte der Markt befürchten, dass die KI Infrastruktur teurer wird, könnte das die Euphorie rund um NVIDIA zumindest bremsen.

Bewertung entscheidet über die Börsenspitze

Im Rennen um den höchsten Börsenwert geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch um Vertrauen. Apple bietet Stabilität, starke Cashflows und mögliche neue KI Impulse. NVIDIA bietet höheres Wachstum, ist aber stärker von sehr hohen Erwartungen abhängig. Apple hat wieder Chancen, im Rennen um den Börsenwert gegen NVIDIA aufzuholen. Die Zulassung von Apple Intelligence in China könnte dem iPhone Geschäft neuen Schwung geben. Gleichzeitig sorgen steigende Speicherpreise für neue Fragen rund um die Kosten des KI Booms. NVIDIA bleibt stark, doch Apple schöpft wieder Hoffnung auf eine Rückkehr an die Spitze.

Bn-Redaktion/jh
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