Zwei Milliarden Euro für Wachstum

Allianz wagt den nächsten Anlauf in Singapur 25.07.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Zwei Milliarden Euro für Wachstum: Allianz wagt den nächsten Anlauf in Singapur
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© Bild von www.allianz.com
Die Allianz nimmt in Asien einen neuen Anlauf und investiert zwei Milliarden Euro in den Ausbau ihres Versicherungsgeschäfts. Mit der Übernahme von HSBC Life Singapore sichert sich der Konzern zugleich den Zugang zu einem der wichtigsten Finanzmärkte der Region. Für Anleger besonders interessant ist die Aussicht auf eine mittelfristig zweistellige Rendite.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 426,25 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.058,59 PKT +1,25 % Ariva Indikation
HSBC Holdings 18,21 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Die Allianz verstärkt ihr Geschäft in Asien und übernimmt das Lebensversicherungsgeschäft von HSBC in Singapur. Der Kaufpreis liegt bei zwei Milliarden Euro. Vorstandschef Oliver Bäte erwartet von der Transaktion mittelfristig eine zweistellige Rendite.

Allianz setzt auf Singapurs Versicherungsmarkt

Der Münchner Versicherungskonzern übernimmt HSBC Life Singapore, das im singapurischen Lebens- und Krankenversicherungsmarkt stark positioniert ist. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Mit dem Zukauf will die Allianz ihr Wachstum in Asien beschleunigen und zusätzliche Kunden erreichen.

Zweiter Anlauf nach gescheiterter Übernahme

Bereits 2024 wollte die Allianz ihre Präsenz in Singapur durch die Übernahme von Income Insurance ausbauen. Das Vorhaben scheiterte jedoch am politischen Widerstand. Anschließend vereinbarte der Konzern in Indien eine Kooperation mit Jio Financial Services, die zum Imperium des indischen Milliardärs Mukesh Ambani gehört. Der Kauf von HSBC Life Singapore markiert nun den nächsten wichtigen Expansionsschritt.

Asien liefert einen großen Teil des Wachstums

Asien bietet vielversprechende langfristige Wachstumschancen“, erklärte Bäte. Jeder vierte Euro, der weltweit für Versicherungen ausgegeben werde, entfalle auf Asien. Bei Lebensversicherungen sei es jeder dritte Euro. Zudem finde die Hälfte des weltweiten Wachstums im Lebensversicherungsmarkt in der Region statt. Beim Wachstum des Gewinnpotenzials in der Vermögensverwaltung liege der asiatische Anteil bei 30 Prozent.

Exklusive Partnerschaft für 15 Jahre

Singapur ist das Zentrum unserer Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum und ein zentraler Baustein in unserer globalen Wachstumsstrategie“, sagte Bäte. Zusätzlich zur Übernahme vereinbarten Allianz und HSBC Singapore eine exklusive 15-jährige Vertriebspartnerschaft. HSBC-Kunden sollen dadurch Zugang zu Allianz-Angeboten für Absicherung, Gesundheit, Altersvorsorge und Vermögensaufbau erhalten. Die Zusammenarbeit soll nach dem Abschluss der Transaktion beginnen.

Umbau im Vorstand der Allianz

Zum Jahresende verlässt Günther Thallinger den Allianz-Vorstand auf eigenen Wunsch. Er gehörte dem Gremium seit 2017 an und verantwortete Gesundheitsschutz, Eigenanlagen und Nachhaltigkeit. Andreas Wimmer übernimmt künftig die Eigenanlagen. Der zukünftige Asien-Chef Tomas Kunzmann wird für Gesundheit und Nachhaltigkeit zuständig sein. Aufsichtsrat und Thallinger einigten sich darauf, seinen Vertrag zum Jahresende auslaufen zu lassen.

Allianz-Aktie bleibt hinter dem Dax zurück

Die Allianz-Aktie setzte ihren Aufwärtstrend am 24. Juli 2026 den zweiten Handelstag in Folge fort. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier bei 426,60 Euro und damit 0,52 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs von 424,40 Euro. Im DAX reichte das jedoch nur für Platz 24, da der Leitindex insgesamt um 1,33 Prozent zulegte. Gehandelt wurden 260.449 Allianz-Aktien nach 571.952 Papieren am vorherigen Handelstag. Der Kurs lag zuletzt nur 0,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 430,60 Euro, während das 52-Wochen-Tief 319,40 Euro betrug. Mit einem Börsenwert von 161,61 Milliarden Euro kommt die Allianz auf eine Dax-Gewichtung von 7,80 Prozent und liegt damit hinter Siemens.

Bn-Redaktion/ar
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