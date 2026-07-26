DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

RWE könnte Rallye jetzt auslösen 26.07.2026, 09:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE könnte Rallye jetzt auslösen
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© Bild: bn (mit Hilfe von KI erstellt)
Der DAX beendete die Handelswoche im Bereich von 25.000 Punkten. Dieser Wochenschluss versetzt den deutschen Leitindex für die nächste Handelswoche in eine überaus komfortable Ausgangslage. Kann der Index die Kursrallye wieder aufnehmen und über das bisherige Hoch von 25.900 Punkten ausbrechen? Das wird in Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen kein leichtes Unterfangen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 58,73 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.058,59 PKT +1,25 % Ariva Indikation

Die Fed-Sitzung am Mittwoch (29. Juli) überstrahlt die neue Handelswoche. Zahlreiche Quartals- und Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen ebenfalls veröffentlicht. Unter anderem werden bereits am Montag aus deutscher Sicht die wichtigen ifo-Daten veröffentlicht. Die Schlagzahl bleibt in der Woche hoch. So werden in den USA – ebenfalls am Montag – die wichtigen Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter vermeldet. Am Dienstag (28. Juli) werden unter anderem noch die Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) bekanntgegeben.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Der Dax sollte im besten Fall den Kursbereich von 25.000 Punkten verteidigen, um auf der Unterseite nicht Gefahr zu laufen, in Bedrängnis zu geraten. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Für den Dax muss es über die 25.900 Punkte / 26.000 Punkte gehen.

Unsere heutige Protagonistin – die RWE-Aktie – hat nunmehr die große Chance, die Konsolidierung zu beenden und die Kursrallye wieder zu reaktivieren. Nicht zuletzt positive Analystenkommentare schieben die RWE-Aktie in der aktuellen Phase an.

RWE könnte Rallye jetzt auslösen

Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. In unserem Kommentar vom 16. Juli thematisierten wir die Untertassenformation (orange), die die RWE-Aktie (WKN 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) im Begriff war, auszubilden.

Aktienchartanalyse

Diese Formation ist noch immer aktuell. Die RWE-Aktie bastelt weiterhin an ihrer unteren Trendwende. Mit dem Vorstoß auf 60 Euro bestätigte die Versorgeraktie ihre Ambitionen, die Kursrallye wieder anzukurbeln. Den finalen Befreiungsschlag – den Ausbruch über die Marke von 62 Euro – verpasste die Aktie aber. In diesem Punkt muss RWE nachbessern.

Sollte der Ausbruch über die 62 Euro gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 70 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten allerdings auf 55 Euro / 54 Euro begrenzt bleiben.

Das sagen die Analysten

Die Analyten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ und das Kursziel 65 Euro für die Aktie. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihre Einstufung „overweight“ und das Kursziel von 68 Euro.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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