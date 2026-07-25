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Samsung und SK Group

Chipkapazitäten werden zum entscheidenden Engpass 25.07.2026, 15:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Samsung und SK Group: Chipkapazitäten werden zum entscheidenden Engpass
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© Foto von Babak Habibi auf Unsplash
Südkorea treibt den Ausbau seiner KI-Industrie mit Projekten im Gesamtwert von 950 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 835 Milliarden Euro, voran. Samsung Electronics und die SK Group schließen dafür umfangreiche Vereinbarungen mit US-Technologiekonzernen. Im Mittelpunkt stehen Halbleiter, leistungsfähige Speicher und neue KI-Rechenzentren.
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Broadcom 335,65 EUR -0,07 % Lang & Schwarz
NVIDIA 181,88 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
SK hynix 1.035,00 EUR +0,98 % Lang & Schwarz
Samsung Electronics (Spons. GDR) 2.567,50 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

US-Konzerne sichern sich Chipkapazitäten

Die Vereinbarungen zeigen, wie frühzeitig US-KI-Unternehmen auf die hohe Nachfrage nach Rechenleistung reagieren. Sie wollen sich langfristig Kapazitäten bei führenden südkoreanischen Halbleiterherstellern sichern. Beteiligt sind unter anderem Nvidia, Broadcom, Samsung Electronics und die SK Group. Die Projekte sollen die Versorgung mit Speicherchips stabilisieren und zugleich die technologische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA vertiefen.

SK Group vereinbart milliardenschwere Projekte

Die SK Group unterzeichnete Verträge im Wert von 750 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 659 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Teil entfällt auf eine Partnerschaft zwischen der Tochtergesellschaft SK Hynix und Nvidia. Das Volumen dieser Zusammenarbeit liegt bei mehr als 500 Milliarden Dollar, umgerechnet mehr als rund 439 Milliarden Euro. Geplant ist eine langfristige Versorgung von Nvidia mit Speicherchips für KI-Anwendungen.

HBM-Speicher für das KI-Training

Nvidia und SK Hynix wollen gemeinsam Speicher mit hoher Bandbreite, sogenannten HBM, für das Training von Künstlicher Intelligenz entwickeln. Die Kooperation umfasst außerdem große KI-Rechenzentren und Speicherlösungen der nächsten Generation. SK Telecom plant in diesem Zusammenhang ein Rechenzentrum mit einer Leistung von zwei Gigawatt. Die Anlage soll nach den bisherigen Planungen im Jahr 2027 ans Netz gehen.

Samsung arbeitet mit Broadcom zusammen

Samsung Electronics unterzeichnete zusätzlich eine Absichtserklärung mit Broadcom über bis zu 200 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 176 Milliarden Euro. Die Vereinbarung umfasst unter anderem Speicherchips und Auftragsfertigung. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen bei der Entwicklung von KI-Beschleunigern der nächsten Generation zusammenarbeiten. Damit baut Samsung seine Position entlang der für KI-Systeme wichtigen Halbleiter-Lieferkette weiter aus.

Nachfrage könnte Prognosen übertreffen

Der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, verwies auf eine deutlich stärkere Speichernachfrage als erwartet. Der prognostizierte Bedarf von Nvidia für die kommenden fünf Jahre könnte sich nach seiner Einschätzung als zu niedrig erweisen. „Es würde mich nicht wundern, wenn (Nvidia-Chef) Huang mir bei unserem nächsten Treffen sagt, dass diese Zahlen zu niedrig waren, und fordert: ‚Ich will mehr.‘“ Auch Broadcom-Chef Hock Tan rechne damit, dass die Nachfrage das verfügbare Angebot übersteigen werde. 

Bn-Redaktion/ar
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