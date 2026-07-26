Micron im Spannungsfeld von Apple und China

Micron Aktie unter Druck Warum Apples China Strategie zum Risiko werden könnte 26.07.2026, 18:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron im Spannungsfeld von Apple und China: Micron Aktie unter Druck Warum Apples China Strategie zum Risiko werden könnte
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© Bild von Micron Technology
Der Markt für Speicherchips boomt, doch für Micron entsteht ein neues Risiko. Apple will offenbar chinesische Speicherchips nutzen, während Micron als einziger großer US Speicherchiphersteller dagegenhält.
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Micron Technology 823,00 EUR +2,74 % Lang & Schwarz

Apple setzt auf mehr Spielraum

Apple bittet die Trump Regierung um Erlaubnis, chinesische Speicherchips einsetzen zu dürfen. Für den iPhone Konzern geht es dabei um Versorgungssicherheit, Kostenkontrolle und Flexibilität in der Lieferkette. Gerade bei Speicherchips ist der Druck zuletzt deutlich gestiegen.

Laut TechInsights haben sich die Speicherpreise binnen eines Jahres vervierfacht. Für Apple kann das zu einem echten Kostenproblem werden, weil iPhones, Macs und andere Geräte große Mengen an Speicherkomponenten benötigen. Wenn chinesische Anbieter günstiger liefern können, wäre das für Apple wirtschaftlich attraktiv.

Micron wehrt sich gegen China Chips

Für Micron sieht die Lage anders aus. Der Konzern ist der einzige große US Speicherchiphersteller und profitiert grundsätzlich von hohen Preisen und knappen Kapazitäten. Wenn Apple chinesische Speicherchips leichter einsetzen dürfte, könnte das den Wettbewerb verschärfen und Microns Preismacht schwächen.

Micron hat deshalb ein Interesse daran, dass politische Beschränkungen gegenüber chinesischen Anbietern bestehen bleiben. Die Debatte ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch. Speicherchips gelten als wichtige Technologie für Smartphones, Rechenzentren, KI Systeme und Verteidigungselektronik.

Speicherboom bleibt Chance und Risiko

Für die Micron Aktie ist der Speicherboom zunächst positiv. Hohe Preise können Umsatz und Margen deutlich verbessern. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko politischer Eingriffe. Wenn große Kunden wie Apple stärker auf chinesische Lieferanten setzen wollen, könnte das die Erwartungen an Micron bremsen.

Anleger müssen deshalb genau unterscheiden zwischen kurzfristigem Rückenwind durch hohe Preise und langfristigen Risiken durch Wettbewerb, Handelspolitik und Abhängigkeit von Großkunden.

Apple als Belastungsfaktor

Apple ist einer der wichtigsten Technologiekonzerne der Welt und hat enorme Einkaufsmacht. Wenn der Konzern erfolgreich mehr Optionen bei Speicherchips erhält, könnte das Signalwirkung für andere Kunden haben. Für Micron wäre das problematisch, weil es den Markt stärker öffnen und Preisverhandlungen erschweren könnte. Micron profitiert vom Milliardenmarkt für Speicherchips, doch Apples China Strategie wird zum möglichen Risiko. Während Apple niedrigere Kosten und mehr Flexibilität sucht, will Micron seine Stellung als führender US Anbieter schützen. Für Anleger bleibt die Aktie attraktiv, aber politisch und wettbewerblich anspruchsvoll.

Bn-Redaktion/jh
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