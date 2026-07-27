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Zalando überrascht

Erholt sich die Aktie jetzt nachhaltig? 27.07.2026, 13:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
AI MODIFIED
© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die Zalando-Aktie meldet sich zum Wochenstart eindrucksvoll zurück. Nach mehreren schwächeren Handelstagen zählt der Online-Modehändler am Montag mit einem Plus von knapp vier Prozent zu den stärksten Werten im DAX. Damit rückt auch die Frage wieder in den Fokus, ob der jüngste Rücksetzer bereits überwunden ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Zalando 28,55 EUR +3,93 % Lang & Schwarz

Aktie gehört zu den DAX-Gewinnern

Die Zalando-Aktie steigt zeitweise um 4,7 Prozent auf 28,49 Euro und belegt damit einen Spitzenplatz im deutschen Leitindex. Während der DAX insgesamt rund 1,5 Prozent zulegt, entwickelt sich Zalando deutlich besser als der Gesamtmarkt.

Mit dem Kursanstieg nähert sich die Aktie wieder ihrem 52-Wochen-Hoch von 28,82 Euro und liegt nur noch gut ein Prozent darunter. Das Jahrestief bei 18,61 Euro ist inzwischen wieder deutlich entfernt.

Plattformmodell bleibt wichtiger Wachstumstreiber

Operativ setzt Zalando weiterhin auf den Ausbau seines Plattformgeschäfts. Neben dem klassischen Onlinehandel gewinnt das Partnerprogramm für Modemarken zunehmend an Bedeutung. Hinzu kommen Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen, mit denen der Konzern zusätzliche Erlösquellen erschließt.

Für Anleger sind dabei vor allem das Bruttowarenvolumen, die Zahl aktiver Kunden sowie die Entwicklung der Margen entscheidend. Gelingt es Zalando, diese Kennzahlen weiter zu verbessern, könnte sich das Plattformmodell langfristig als wichtiger Wachstumstreiber erweisen.

Konsum bleibt entscheidender Faktor

Trotz der jüngsten Erholung bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Die Kauflaune der Verbraucher und die Entwicklung der Inflation spielen für den Online-Modehandel weiterhin eine zentrale Rolle. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb im europäischen E-Commerce weiter zu.

Dennoch profitiert Zalando von seiner starken Marktposition und seiner hohen Bekanntheit im europäischen Online-Modehandel. Anleger setzen darauf, dass Skaleneffekte und eine steigende Effizienz die Profitabilität weiter verbessern können.

Fazit

Die Zalando-Aktie zeigt nach der jüngsten Schwäche wieder Stärke und nähert sich ihrem Jahreshoch. Ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht, hängt jedoch weniger von einzelnen Handelstagen als von der operativen Entwicklung ab. Gelingt es Zalando, das Plattformgeschäft weiter auszubauen und die Profitabilität zu steigern, könnte die Erholung der Aktie weiter an Dynamik gewinnen.

Bn-Redaktion/js
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