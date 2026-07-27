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Intel nach den Zahlen

Droht der Aktie nun ein heftiger Abverkauf? 27.07.2026, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel nach den Zahlen: Droht der Aktie nun ein heftiger Abverkauf?
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© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash (Symbolbild)
Quartalsberichte von Intel wussten in der Vergangenheit nicht immer zu überzeugen und glichen mitunter einer Wundertüte. Mit den Zahlen für das 1. Quartal 2026 wusste der Chipkonzern allerdings zu überzeugen. Die Börse feierte die Q1-Daten im April mit einem Kursfeuerwerk. Eine ähnliche Reaktion erhoffte man sich auch nach Bekanntgabe der Q2-Daten. Dem war allerdings nicht ganz so. Das Zahlenwerk wusste nicht vollumfänglich zu überzeugen. Schauen wir uns die Daten einmal im Detail an.
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Name Aktuell Diff. Börse
Intel 82,98 EUR +2,12 % Baader Bank

Intel mit – auf den ersten Blick – starken Zahlen

Intel veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 16,128 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mit 12,859 Mrd. US-Dollar ein deutliches Plus von über 25 Prozent. Einmal mehr trug das Segment „Rechenzentren und Künstliche Intelligenz“ mit einem satten Umsatzplus von 59 Prozent auf 6,3 Mrd. US-Dollar zum starken Umsatz bei.

Intel vermeldete für das 2. Quartal 2026 einen Verlust (GAAP) in Höhe von -11,033 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von -2,16 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Verlust in Höhe von -2,918 Mrd. US-Dollar bekanntgegeben, was wiederum einem EPS in Höhe von -0,67 US-Dollar entsprach. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Intel für das 2. Quartal 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,197 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,42 US-Dollar). Im 2. Quartal 2025 wurde ein um Sondereffekte bereinigter Verlust in Höhe von -0,441 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,10 US-Dollar) ausgewiesen. 

Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel recht robust aus. Für das 3. Quartal 2026 erwartet Intel einen Umsatz in Höhe von 15,8 Mrd. US-Dollar bis 16,8 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit +0,31 US-Dollar bzw. +0,38 US-Dollar (non-GAAP) prognostiziert.

Intel Aktienchart

Zusammengefasst 

Der Technologiekonzern legte ordentliche Zahlen vor und wusste auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal vermeintlich zu überzeugen. Die Intel-Aktie (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL) reagierte im regulären Freitagshandel (24. Juli) jedoch mit deutlichen Abschlägen. Zum einen dürfte der deutliche Verlust (GAAP) für Unmut gesorgt haben und zum anderen dürfte sich der ein oder andere Marktakteur vielleicht einen optimistischeren Ausblick erwartet haben. Aus charttechnischer Sicht muss es für die Intel-Aktie nun darum gehen, die Unterstützung von 90 US-Dollar zu verteidigen. Sollte das Unterfangen misslingen, könnte das weitere Abgaben auf 80 US-Dollar oder gar 70 US-Dollar provozieren. Um auf der Oberseite Akzente zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes auf über 106 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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