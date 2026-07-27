Anzeige
++++++ Abseits von IBM und Google: Dieser Nasdaq-Player nimmt den Quantenmarkt ins Visier ++++++
BYD vor dem nächsten Kursschub?

Darum blicken Anleger jetzt wieder genauer hin 27.07.2026, 14:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BYD
AI MODIFIED
© iStock.com/Robert Way
Die BYD-Aktie zeigt nach den kräftigen Verlusten im Frühjahr wieder deutliche Stärke. Seit Anfang Juli hat der chinesische Elektroautobauer mehr als 24 % zugelegt und arbeitet sich Schritt für Schritt aus dem Abwärtstrend heraus. Anleger fragen sich nun: Ist das der Beginn einer nachhaltigen Erholung?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 87,83 HKD +0,90 % TTMzero RT

Internationales Wachstum überzeugt

Vor allem das Auslandsgeschäft entwickelt sich dynamisch. Im ersten Halbjahr wurden in Europa 174.144 Fahrzeuge neu zugelassen – erstmals mehr als bei Tesla. Weltweit exportierte BYD bereits knapp 790.000 Fahrzeuge und liegt damit auf Kurs, sein Jahresziel von 1,3 bis 1,5 Millionen Exporten zu erreichen. Gleichzeitig gewinnt der Konzern in Europa, Australien und Südkorea weiter Marktanteile.

Margendruck bleibt das größte Risiko

Trotz der starken Expansion bleibt der Preiskampf in China eine Belastung. Im Geschäftsjahr 2025 sank der Gewinn um 19 %, die Bruttomarge fiel auf 17,7 %. Anleger setzen dennoch zunehmend auf das langfristige Wachstum und neue Produkte wie die Premium-Limousine Da Han, die Ende August vorgestellt werden soll.

Analysten sehen deutliches Potenzial

Die Mehrheit der Experten bleibt optimistisch: 26 von 30 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 133 Hongkong-Dollar und damit mehr als 50 % über dem aktuellen Kurs.

Chartbild hellt sich auf

Seit Anfang Juli hat die Aktie mehr als 24 % zugelegt und die 50-Tage-Linie zurückerobert. Für eine nachhaltige Trendwende muss BYD allerdings noch die 200-Tage-Linie sowie den Widerstand bei 100 Hongkong-Dollar überwinden. Gelingt das, könnte die Erholung weiter an Fahrt gewinnen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Exklusiv für BörsenNEWS.de User

Sichern Sie sich bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie im Wert von 50 Euro.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM9UJC
Ask: 3,98
Hebel: 18,75
mit starkem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM9UJC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP steigt um 5%: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial

13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando überrascht: Erholt sich die Aktie jetzt nachhaltig?

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel nach den Zahlen: Droht der Aktie nun ein heftiger Abverkauf?

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron im Spannungsfeld von Apple und China: Micron Aktie unter …

Gestern 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI setzt auf eigenes Hotelmodell: TUI Aktie im Fokus Kartellstrafe …

Gestern 17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China erhöht den Druck: Rheinmetall baut die Produktion massiv aus…

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

10-Prozent-Sprung: SAP-Aktie dreht nach dem Kurssturz auf

Gestern 12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE könnte Rallye jetzt…

Gestern 9:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer