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Übernahmekampf gewonnen

Commerzbank kämpft jetzt um Jobs und Frankfurt 27.07.2026, 17:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank
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© Bild von Daniel Marx auf Pixabay
Der monatelange Widerstand der Commerzbank gegen UniCredit verliert offenbar seine Grundlage. Mit einer Beteiligung von rund 48 Prozent kann die italienische Großbank die Kräfteverhältnisse bei der nächsten Hauptversammlung maßgeblich bestimmen. Im Mittelpunkt stehen deshalb zunehmend die Bedingungen einer möglichen Fusion.
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Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 37,53 EUR +2,28 % TTMzero RT
UniCredit 82,05 EUR +1,48 % Lang & Schwarz

Weidmann öffnet die Tür für Verhandlungen

Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat UniCredit zu direkten Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss eingeladen. Damit reagiert das Frankfurter Institut auf die deutlich veränderten Mehrheitsverhältnisse. Weidmann erklärte, dass der Verlauf zwar anders erhofft worden sei, das Kräfteverhältnis bei der nächsten Hauptversammlung jedoch klar ausfalle. Der bisherige Abwehrkurs dürfte damit faktisch beendet sein, auch wenn die Übernahme formal noch nicht abgeschlossen ist.

UniCredit kann entscheidenden Einfluss ausüben

UniCredit hat seine Beteiligung an der Commerzbank schrittweise auf rund 48 Prozent ausgebaut. Damit dürfte das Institut bei wichtigen Abstimmungen eine entscheidende Rolle spielen und wesentliche Beschlüsse beeinflussen können. Vorstandschef Andrea Orcel macht keinen Hehl daraus, dass UniCredit die Kontrolle übernehmen will. Die noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen erwartet die Bank bis zum Ende des Jahres.

Arbeitsplätze und Frankfurt rücken in den Fokus

Für die Commerzbank geht es nun vor allem darum, möglichst weitreichende Zusagen auszuhandeln. Weidmann fordert verbindliche Rahmenbedingungen für Beschäftigte, Aktionäre und Kunden. Auch der Erhalt der Zentrale in Frankfurt, der Schutz wichtiger Arbeitsplätze und die Finanzierung mittelständischer Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein verlangte ebenfalls direkte Gespräche und betonte die Bedeutung des Standorts Frankfurt.

Orcel sieht breite Übereinstimmung

Orcel hält eine Einigung mit der Bundesregierung und weiteren Beteiligten für möglich. Nach seinen Angaben gelten die bereits in Aussicht gestellten Zugeständnisse weiterhin. Dazu zählen Fragen der sozialen Auswirkungen, die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie die Finanzierung des wirtschaftlichen Umbaus in Deutschland. UniCredit betrachtet eine Verbindung der Commerzbank mit der deutschen Tochter UniCredit Bank GmbH, die unter der Marke HypoVereinsbank auftritt, als Zusammenschluss zweier sich ergänzender Institute.

Übernahmekampf tritt in neue Phase

Die zentrale Frage lautet damit zunehmend nicht mehr, ob UniCredit die Kontrolle erlangt, sondern zu welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt. Der Bund bleibt mit einem Anteil von rund 12 Prozent ein wichtiger Aktionär und könnte den weiteren Verlauf beeinflussen. Ein verbessertes Übernahmeangebot erscheint derzeit weniger wahrscheinlich als direkte Verhandlungen über Beteiligungen, Garantien und die künftige Struktur. Für die Commerzbank-Aktie könnte damit zugleich ein Teil der bisherigen Übernahmefantasie entfallen.

Bn-Redaktion/tb
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