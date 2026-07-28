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SpaceX-Aktie bricht drastisch ein

Vernichtet Elon Musk jetzt 1,2 Billionen Dollar Börsenwert? 28.07.2026, 16:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SpaceX
AI MODIFIED
© Bild von Stephane auf Pixabay
Die Pechsträhne für den US-Raumfahrtkonzern SpaceX nimmt kein Ende. Das Papier fiel im heutigen US-Handel um über fünf Prozent auf etwa 107 US-Dollar und notiert damit bereits 20 Prozent unter dem ursprünglichen Ausgabepreis. Vom Allzeithoch im Juni hat das Unternehmen damit gigantische 1,2 Billionen Dollar an Börsenwert eingebüßt – einer der schärfsten Kursabstürze der Finanzgeschichte.
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SpaceX 101,53 EUR +2,15 % L&S Exchange

Leerverkäufer kassieren ab
Neben der allgemeinen Skepsis gegenüber überhitzten KI-Bewertungen drückt die nahende Welle neuer Aktien auf den Kurs. Schon am 6. August läuft eine erste Haltefrist aus, wodurch Hunderte Millionen Papiere zusätzlich handelbar werden. Bis Jahresende vervielfacht sich das Angebot auf über fünf Milliarden Aktien. Spekulanten nutzen die Unsicherheit konsequent aus: Leerverkäufer verbuchen bereits Buchgewinne von fast acht Milliarden Dollar.

Starship-Erfolge reichen nicht – Droht der Fall auf 100 Dollar?
Selbst der weitgehend erfolgreiche Testflug der Starship-Rakete am vergangenen Freitag konnte die Wende nicht herbeiführen. Zwar lieferte SpaceX neue Starlink-Satelliten im All ab, doch das Vertrauen der Anleger bleibt erschüttert. Analysten der US-Bank Morgan Stanley warnen bereits vor weiteren Verlusten: Fällt die Aktie auf die Marke von 100 US-Dollar, würde der Markt dem ambitionierten KI-Segment des Konzerns rechnerisch einen Wert von null Dollar beimessen.

Charttechnik: Der Druck auf den Kurs nimmt weiter zu
Aus markttechnischer Sicht spitzt sich die Lage für Anleger weiter zu. Der anhaltende Verkaufsdruck und das drohende Rekordangebot an Aktien in den kommenden Wochen erschweren eine schnelle Erholung spürbar. Solange der Titel keinen nachhaltigen Boden ausbilden kann, müssen Investoren in diesem extrem volatilen Umfeld mit weiteren Rücksetzern rechnen.

Bn-Redaktion/js
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