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Experten-Streit bei Siemens Energy

Steht die DAX-Aktie vor dem KI-Boom oder dem Absturz? 28.07.2026, 17:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
AI MODIFIED
© iStock.com/Karsten Leineke
Der DAX-Titel Siemens Energy sorgt für hitzige Diskussionen. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Plus liegt, korrigierte der Kurs auf Monatssicht um kräftige 13 Prozent. Anleger fragen sich nun, ob der jüngste Rücksetzer eine günstige Einstiegschance bietet oder ob dem Energietechnik-Konzern vorerst die Puste ausgeht.
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Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 138,76 EUR -7,42 % TTMzero RT

Kursziele zwischen 130 und 235 Euro
Selten war sich die Analystengemeinde bei einem DAX-Wert so uneinig: Die Prognosen der großen Investmenthäuser liegen über 100 Euro auseinander. JPMorgan sieht das größte Aufwärtspotenzial und setzt ein extrem bullisches Kursziel von 235 Euro an. Auch Häuser wie Jefferies, RBC und die UBS trauen dem Papier nach jüngsten Anhebungen Notierungen von deutlich über 210 Euro zu. Die konträre Gegenposition bezieht Barclays: Die britische Großbank stufte die Aktie auf „Underweight“ herab und sieht den fairen Wert bei lediglich 130 Euro.

Struktureller KI-Boom oder zyklisches Hoch?
Der Kern des dramatischen Expertenstreits dreht sich um den weltweiten Hunger nach Strom. Optimisten verweisen auf den gigantischen Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sowie die globale Energiewende als dauerhafte und verlässliche Treiber für Gasturbinen und Stromnetztechnik. Skeptiker warnen hingegen eindringlich davor, dass der aktuelle Auftragsboom lediglich ein zyklisches Zwischenhoch markiert, das sich in dieser Dynamik kaum wiederholen lässt und die verhältnismäßig hohe Bewertung der Aktie verwundbar macht.

Konsens bleibt optimistisch – Entscheidung am 5. August
Trotz der lautstarken Warnungen vor einem erreichten Peak bleibt der Marktkonsens in der Mehrheit positiv gestimmt: Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei rund 193,80 Euro, was ein theoretisches Kurspotenzial von etwa 35 Prozent verspricht. Die finale Antwort auf das große Rätselraten wird der Konzern am 5. August 2026 liefern. Mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal muss Siemens Energy an der Börse handfest beweisen, wie viel operative Substanz und Marge tatsächlich hinter dem prall gefüllten Auftragsbuch steckt.

Bn-Redaktion/js
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