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Gefährlicher Chip-Abverkauf bei Nvidia und AMD

Steht der Halbleiter-Sektor vor dem Kollaps? 28.07.2026, 17:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI-Chip
AI MODIFIED
© Bild von Brian Penny auf Pixabay
Der weltweite Halbleiter-Sektor schlittert tief in die Krise: Der Philadelphia Semiconductor Index ist mit über 21 Prozent Minus in einen technischen Bärenmarkt gerutscht. Während Branchengrößen wie Micron und SK Hynix bereits massiv einbrechen, geraten jetzt auch die beiden unangefochtenen KI-Lieblinge Nvidia und AMD unter extremen Verkaufsdruck. Anleger wandeln ihre Euphorie zunehmend in Panik um – die Angst vor überhitzten Bewertungen und undurchsichtigen Milliarden-Deals wächst.
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Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 403,40 EUR -7,12 % L&S Exchange
Micron Technology 719,95 EUR -8,58 % Lang & Schwarz
NVIDIA 172,72 EUR -0,05 % Quotrix Düsseldorf
SK hynix 916,00 EUR -8,40 % Gettex

Nvidia schockt mit 750-Milliarden-Deals: Genie-Streich oder Bilanz-Falle?
Bei Branchenprimus Nvidia mehren sich die Warnsignale. Obwohl die Aktie rund 15 Prozent unter ihrem Rekordhoch notiert, sorgte die Ankündigung von Mega-Deals im Wert von über 750 Milliarden US-Dollar am Wochenende für erhebliche Unruhe. Dazu zählen eine 500-Milliarden-Allianz mit der südkoreanischen SK Group sowie 250 Milliarden US-Dollar an Finanzierungsgarantien für OpenAI. Während BofA-Analysten das Kursziel bullisch bei 350 Dollar belassen, warnen Skeptiker wie Börsenlegende Michael Burry vor gefährlichen bilanziellen Verflechtungen. Der Markt hinterfragt zunehmend, ob Nvidia seine Kunden durch eigene Milliarden-Zusagen künstlich am Leben hält.

AMD vor dem Absturz: Droht der Aktie eine Halbierung?
Noch dramatischer präsentiert sich das Chartbild beim Rivalen AMD. Die Aktie ist unter die wichtige 50-Tage-Linie gefallen und bildet im Chart eine klassische Umkehrformation aus. Fällt der wichtige Unterstützungsbereich zwischen 440 und 460 US-Dollar, droht ein Absturz bis zur 200-Tage-Linie bei rund 306 Dollar – was ein Minus von fast 40 Prozent bedeuten würde. Neben den technischen Verkaufssignalen alarmiert die fundamentale Bewertung: Ein erwartetes KGV von über 66 für 2026 liegt meilenweit über dem Branchenschnitt von 24.

Bärenmarkt im Tech-Sektor: Fed-Sitzung wird zum Schicksalstag
Die Nervosität der Anleger kommt nicht von ungefähr, denn der gesamte Chip-Sektor steht vor richtungsweisenden Tagen. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am 30. Juli und die anstehenden Quartalszahlen im August werden zeigen, ob der KI-Investitionszyklus intakt bleibt oder die Bewertungsblase endgültig platzt. Sollten die Zahlen die hohen Erwartungen verfehlen, dürften institutionelle Investoren noch entschlossener die Reißleine ziehen.

Bn-Redaktion/js
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