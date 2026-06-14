Dax – Wochenausblick wird von Fed und SpaceX dominiert

Infineon – Das sieht doch wieder besser aus 14.06.2026, 08:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Wochenausblick wird von Fed und SpaceX dominiert: Infineon – Das sieht doch wieder besser aus
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Der Wochenschluss oberhalb von 24.600 Punkten bringt den Dax für die kommende Handelswoche in eine starke Ausgangsposition. Und diese ist auch vonnöten, denn in den nächsten Handelstagen könnte es turbulent werden.

Neben zahlreichen eminent wichtigen Konjunkturdaten, die unter der Woche veröffentlicht werden,  stehen die nächsten Handelstage auch unter dem „Stern“ des SpaceX-Börsengangs. Nach dem vielversprechenden Start bleibt nun abzuwarten, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird. Nicht jeder teilt die Einschätzung, dass der Aktienkurs fundamental unterfüttert ist.

Der eigentliche Höhepunkt dürfte allerdings der Mittwoch (17. Juni) sein. Zur Wochenmitte bittet die Fed um Aufmerksamkeit. Die Leitzinsentscheidung ist das eine. Die quartalsweise veröffentlichten Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen sind das andere. Die zentrale Frage lautet: Gibt es im Vergleich zu den März-Projektionen Veränderungen?

Der Hexensabbat - dreifacher Verfallstag - am kommenden Freitag (19. Juni) könnte die Börsen zudem noch einmal durcheinanderwirbeln.

Kurzum. Dem Dax steht abermals eine wichtige und letztendlich vielleicht auch richtungsweisende Handelswoche ins Haus. Die Ausgangsposition ist nicht die schlechteste. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die eminent wichtigen Termine den Dax nicht in den Bredouille bringen werden.

Unsere heutige Protagonistin – die Infineon-Aktie – musste zuletzt eine knackige Korrektur über sich ergehen lassen. Doch der Wind scheint sich nunmehr zu drehen.

Aktienchartanalyse

Infineon – Das sieht doch wieder besser aus

Heftige Kursausschläge dominierten das Handelsgeschehen in der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) in den letzten Tagen. Kratzte die Aktie des deutschen Halbleiterunternehmens zum Monatswechsel noch an der Marke von 90 Euro, bot sich kürzlich mit Kursen um 72 Euro ein ganz anderes Bild. Der heftige Rücksetzer initiierte schließlich Käufe. Somit blieb der Infineon-Aktie ein Test der eminent wichtigen Unterstützung um 64 Euro erspart – zumindest vorerst.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Infineon muss über die 80 Euro, um das aktuelle Verlaufshoch im Bereich von 90 Euro in Angriff zu nehmen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 72,5 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 64 Euro sollte indes tunlichst ausbleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Votum auf „buy“ belassen. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner von 75 Euro auf 88 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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