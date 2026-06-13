Adobe nach Zahlen

Ist der Niedergang der Aktie noch aufzuhalten? 13.06.2026, 09:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Adobe nach Zahlen: Ist der Niedergang der Aktie noch aufzuhalten?
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Mit Adobe legte ein weiterer spannender Vertreter des Technologiesektors Zahlen kürzlich vor. Die erste Reaktion auf die Zahlen mag ein wenig überraschen, denn es ging für die Aktie kräftig abwärts und das, obwohl Adobe einen starken Quartalsbericht vorlegte und sich auch beim Ausblick nicht lumpen ließ.
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Adobe 176,59 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Adobe – Starke Zahlen reichen nicht

Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal im Detail an. Adobe berichtete über das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 29. Mai 2026) des Fiskaljahres 2026. Das Softwareunternehmen gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 6,618 Mrd. US-Dollar an, nach 5,873 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Mai 2025) des Fiskaljahres 2025. Adobe veröffentlichte den Gewinn mit 1,712 Mrd. US-Dollar. Das entspricht wiederum einem EPS in Höhe von 4,25 US-Dollar. Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 wies der Konzern einen Gewinn in Höhe von 1,691 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 3,94 US-Dollar) aus. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) belief sich der Gewinn auf 2,400 Mrd. US-Dollar (EPS 5,96 US-Dollar), nach 2,171 Mrd. US-Dollar (EPS 5,06 US-Dollar) im Vorjahreszeitraum.

Chartanalyse

Robuster Ausblick auf das 3. Quartal 2026

Für das laufende 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 rechnet Adobe mit einem Umsatz in einer Spanne von 6,67 Mrd. US-Dollar bis 6,72 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 4,40 US-Dollar bis 4,45 US-Dollar bzw. mit 6,05 US-Dollar bis 6,10 US-Dollar (non-GAAP) prognostiziert.

Abgang von CFO verhagelt die Stimmung

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung vermeldete Adobe, dass CFO Dan Durn das Unternehmen zum 15. Juni verlassen wird. Das sorgte nicht zuletzt unter Anlegern für Unruhe.

Aktie gerät ins Straucheln. Ist der Niedergang der Aktie noch aufzuhalten?

Die Adobe-Aktie (WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker-Symbol: ADB) geriet nach den Zahlen unter Druck. Wir haben einmal einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die charttechnische Konstellation adäquat darzustellen. Ende 2021 musste man noch an die 700 US-Dollar für eine Adobe-Aktie zahlen. Doch nicht zuletzt immer stärker um sich greifende Zweifel an der langfristigen Belastbarkeit des Geschäftsmodells von Adobe setzten dem Aktienkurs in den letzten Monaten zu. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 300 US-Dollar / 260 US-Dollar bringt die Aktie nun weiter in die Bredouille. Der aktuelle Test der 200 US-Dollar überrascht daher nicht. Und es könnte noch schlimmer für die Adobe-Aktie kommen. Ein Rücksetzer unter die 200 US-Dollar würde ihr weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 150 US-Dollar eröffnen.

Bn-Redaktion/mt
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