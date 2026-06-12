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Drohen Xbox jetzt harte Einschnitte? 12.06.2026, 16:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Valent Lau auf Unsplash
Microsofts Xbox-Sparte steht trotz enormer Reichweite unter Druck, weil die interne Accountability-Marge offenbar nur noch bei rund drei Prozent liegt. Hohe Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar, sinkende Umsätze ohne Activision Blizzard King und steigende Hardwarekosten werfen Fragen zur Profitabilität der Gaming-Strategie auf. Nach dem Geschäftsjahresende am 30. Juni könnten geplante Stellenstreichungen zeigen, wie konsequent Microsoft Xbox künftig auf Rendite statt nur auf Wachstum ausrichtet.
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Wenn Reichweite nicht mehr reicht

Xbox steht vor einer heiklen Bewährungsprobe. Microsoft hat intern schriftlich festgehalten, dass die Spielesparte zum Ende des laufenden Geschäftsjahres nur noch auf eine Accountability-Marge von rund drei Prozent zusteuert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang - und genau dieser Punkt macht die Lage für börseninteressierte Leser besonders relevant. Denn ausgerechnet ein Bereich, der lange mit Wachstum, Plattformlogik und enormer Nutzerreichweite verbunden wurde, muss nun zeigen, ob daraus auch ausreichend Ertrag entstehen kann.

Am 10. Juni verschickte die Xbox-Führung eine interne Mitteilung an die Belegschaft. Parallel berichtete Reuters unter Berufung auf Bloomberg, dass die Division im Juli größere Entlassungen plant. Der Zeitpunkt ist auffällig: Microsofts Geschäftsjahr endet am 30. Juni. Kurz danach könnte also sichtbar werden, wie tief der Konzern tatsächlich in die Struktur der Gaming-Sparte eingreift.

Dabei mangelt es Xbox nicht an Größe. Nach eigenen Angaben erreicht die Plattform mehr als eine Milliarde Spieler pro Jahr - über Konsole, PC, Mobilgeräte und Streaming hinweg. Insgesamt kommen rund 72 Milliarden Spielstunden zusammen. Die Botschaft dahinter ist klar: Die Reichweite ist gewaltig. Doch die Ertragskraft hält damit offenbar nicht Schritt.

20 Milliarden Dollar Einsatz - und trotzdem weniger Umsatz

Besonders brisant sind die Zahlen aus dem Memo. Ohne Activision Blizzard King hat Xbox in den vergangenen fünf Jahren mehr als 20 Milliarden Dollar in Inhalte, Plattform und Hardware-Subventionen gesteckt. Gleichzeitig sank der jährliche Umsatz in diesem Zeitraum um fast eine halbe Milliarde Dollar.

Das ist mehr als nur ein operativer Dämpfer. Es stellt die Frage, ob die bisherige Strategie zu breit angelegt war. Xbox investierte gleichzeitig in Abo-Dienste, Streaming, Hardware und Studios. Diese parallele Expansion sollte das Ökosystem stärken, hat aber offenbar nicht in gleichem Maß zu steigender Profitabilität geführt.

Das interne Schreiben räumt ein, dass das Studio-System zu weit ausgedehnt wurde. Entwicklerteams wurden für mehrere strategische Stoßrichtungen aufgebaut. Nun sollen die Investitionsprioritäten neu bewertet werden. Für Microsoft bedeutet das: Wachstum allein genügt nicht mehr als Argument. Die Gaming-Sparte muss stärker beweisen, dass sie Kapital effizient einsetzen kann.

Komponentenkrise trifft auf Stellenabbau

Zusätzlichen Druck erzeugt die Hardware-Seite. Seit Asha Sharma im Februar die Leitung der Spielesparte übernahm, haben sich die Kosten für Konsolenspeicher mehr als verdoppelt. Laut Memo könnten diese Kosten bis zur Weihnachtssaison 2027 weiter steigen. Auch Speicherkosten entwickeln sich angespannt. Xbox kann nach eigenen Angaben derzeit nicht so viele Konsolen produzieren, wie Käufer nachfragen.

Damit entsteht eine ungewöhnliche Konstellation: Einerseits gibt es Nachfrage nach der Hardware, andererseits belasten die Produktionskosten die Marge. Gleichzeitig stehen laut Reuters kurz nach dem 30. Juni größere Stellenstreichungen im Raum. Es wäre die erste größere Umstrukturierung unter Sharma - und ein deutliches Signal, dass Microsoft seine Gaming-Aktivitäten nicht mehr nur nach Reichweite, sondern stärker nach Rendite beurteilt.

An der Börse bleibt Microsoft ohnehin unter Beobachtung. Die Aktie notiert bei 336,95 Euro, rund 17 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn und fast 30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 478,10 Euro. Beide gleitenden Durchschnitte liegen deutlich über dem aktuellen Kurs. Xbox allein erklärt diese Schwäche nicht. Der Konzern steht auch bei Cloud-Wachstum, KI-Monetarisierung und Bewertung unter Druck. Doch das Gaming-Memo liefert nun ein konkretes Margenproblem in einer Sparte, die jahrelang mit langfristigen Wachstumsversprechen verbunden war. Der nächste wichtige Termin ist der 30. Juni. Danach dürfte klarer werden, wie konsequent Microsoft die Xbox-Sparte neu ausrichtet - und wie hoch der Preis dieses Umbaus für die Belegschaft ausfällt.

Bn-Redaktion/aw
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