Nel ASA im freien Fall

Kommt jetzt das neue Allzeittief? 12.06.2026, 13:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Norwegischer Fjord mit Flagge
© Bild von Corentin Julliard auf Pixabay
Die Nel ASA Aktie steht nach heftigen Kursschwankungen erneut im Fokus. Ein beendeter Rechtsstreit nimmt zwar ein Risiko vom Tisch, doch operativ bleibt der Wasserstoffkonzern unter Druck. Anleger richten den Blick nun auf Chartmarken, Aufträge und die Stimmung im gesamten Wasserstoffsektor.
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Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,236 EUR -3,67 % Lang & Schwarz

Vergleich schafft Entlastung

Nel ASA hat einen Rechtsstreit mit der Iwatani Corporation of America beigelegt. Der Konflikt drehte sich um Wasserstoff Tankstellen in Kalifornien sowie um Verträge zur Lieferung von Betankungsanlagen und Dienstleistungen. Nel übernimmt dabei eine Zahlung von rund 6,44 Millionen Euro, während Cavendish Hydrogen weitere rund 2,58 Millionen Euro beisteuert. Damit sinkt das Risiko weiterer Prozesskosten in den USA, was für defizitäre Wachstumswerte wie Nel ASA, Plug Power oder ITM Power grundsätzlich wichtig ist.

Aktie bleibt unter Druck

An der Börse reicht die juristische Entlastung bislang nicht für eine nachhaltige Trendwende. Die Nel ASA Aktie verlor in den vergangenen Wochen rund 35 Prozent und fiel damit erneut deutlich zurück. Zuvor hatte sich der Kurs im April und Mai zeitweise fast verdoppelt. Die jüngste Korrektur zeigt jedoch, wie fragil das Vertrauen in Wasserstoff Aktien bleibt. Auch ITM Power steht nach starken Kursgewinnen wieder im Korrekturmodus.

Chartbild sendet Warnsignale

Technisch hat sich die Lage eingetrübt. Der Kurs hatte zuvor einen mehrjährigen Abwärtstrend nach oben verlassen, konnte den Ausbruch aber nicht stabil bestätigen. Nach dem Anstieg bis in Richtung 0,36 Euro folgten Gewinnmitnahmen. Entscheidend bleiben nun die Marken um 0,26 Euro, 0,24 Euro und 0,22 Euro. Erst ein Anstieg über 0,32 Euro würde das Bild wieder verbessern. Dann könnte die Zone um 0,42 Euro in den Fokus rücken.

Aufträge als Schwachpunkt

Auch operativ gibt es Belastungen. Der Auftragsbestand schrumpfte im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 24 Prozent. Zusätzlich dämpft die Schließung von Wasserstoff Tankstellen durch einen Schweizer Energieversorger bis Ende 2026 die Erwartungen im Pkw Bereich. Hoffnung macht die neue Druck Alkali Elektrolyseur Plattform, die Investitionskosten für Kunden senken soll. Nel ASA bleibt damit ein wichtiger Anbieter bei Elektrolyseuren und Wasserstoff Infrastruktur.

Sektor sucht neue Impulse

Der Wasserstoff Markt bleibt schwierig, obwohl hohe Ölpreise und geopolitische Risiken erneuerbare Energien wieder stärker in den Fokus rücken. Neben Nel ASA kämpfen auch Plug Power, Cummins, Siemens Energy, Vestas und ITM Power um Aufträge, Margen und Vertrauen. Für die Nel ASA Aktie entscheidet sich nun, ob der Vergleich nur eine kurze Erholung bringt oder ob neue Projekte die operative Wende stützen können. Ohne frische Aufträge dürfte der Druck hoch bleiben.

Bn-Redaktion/tb
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