Der Markt schaut nicht mehr nur auf Wachstum

Palantir galt lange als eine der großen KI-Wachstumsgeschichten an der Börse. Doch inzwischen reicht der Verweis auf künstliche Intelligenz, starke Software und staatliche Großkunden nicht mehr aus, um jede Bewertung zu rechtfertigen. Der aktuelle Kurs von 113,88 Euro wirkt auf den ersten Blick unspektakulär. Das Tagesplus von 0,49 Prozent signalisiert keine große Bewegung. Der größere Zusammenhang ist jedoch deutlich spannender: Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 20 Prozent verloren und liegt rund 37 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Damit verschiebt sich die Debatte. Es geht nicht mehr allein darum, ob Palantir mit KI-Lösungen weiter wachsen kann. Der Markt stellt eine andere Frage: Wie belastbar ist das Vertrauen in ein Unternehmen, das immer tiefer in sensible staatliche Strukturen vordringen will?

Genau hier liegt der kritische Punkt. Regierungen, Behörden und Institutionen brauchen leistungsfähige KI-Systeme. Palantir hat sich zudem eine starke Reputation für geschäftskritische Software aufgebaut. Doch je wichtiger diese Systeme werden, desto stärker rücken politische und gesellschaftliche Fragen in den Vordergrund. Darf ein privates Unternehmen in Bereichen wie Gesundheitsdaten, Polizeiarbeit, Geheimdiensten oder Verteidigungslogistik eine immer zentralere Rolle übernehmen? Und wie groß darf die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter werden?

Großbritannien macht das Risiko sichtbar

Besonders konkret zeigt sich dieser Widerstand in Großbritannien. Ein Parlamentsausschuss bezeichnete Palantirs wachsende Präsenz im öffentlichen Sektor als „inakzeptable Schwachstelle“. Zugleich forderte das Gremium die Regierung auf, die Abhängigkeit von dem Unternehmen in einem zentralen NHS-Datenprogramm zu reduzieren.

Das ist mehr als Kritik an einem einzelnen Vertrag. Der Ausschuss stellte Palantirs Rolle in einen größeren Zusammenhang: technologische Souveränität, Anbieterabhängigkeit und öffentliches Vertrauen. Damit trifft die Debatte den Kern des Palantir-Modells. Das Unternehmen will nicht nur Software liefern, sondern Infrastruktur werden. Genau darin liegt der Reiz für Kunden und Investoren. Wenn Organisationen ihre Prozesse um eine Plattform herum aufbauen, steigt deren Bedeutung.

Doch bei staatlichen Kunden gelten andere Regeln als in der Privatwirtschaft. In demokratischen Gesellschaften wird bei tief eingebetteten Systemen nicht nur gefragt, ob sie funktionieren. Es geht auch darum, wer sie kontrolliert, wer sie prüfen kann und was passiert, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit schwindet.

Ein weiteres Beispiel liefert London. Dort blockierte der Bürgermeister einen geplanten Vertrag mit der Metropolitan Police. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass der Beschaffungsprozess keinen ausreichenden Mehrwert nachgewiesen habe und zu wenige Anbieter einbezogen worden seien. Palantir ging rechtlich dagegen vor und warf dem Bürgermeister vor, Politik über öffentliche Sicherheit zu stellen. Die Gegenseite verwies auf Beschaffungsfragen und grundsätzliche Bedenken zur Rolle des Unternehmens.

KI-Infrastruktur zwischen Machtposition und politischem Risiko

Palantirs Stärke liegt genau in jenen Bereichen, die besonders sensibel sind. Die Software des Unternehmens sitzt nah an operativen Entscheidungen: bei Sicherheitsbehörden, im Gesundheitswesen, in Verteidigungsstrukturen und in komplexen Datenumgebungen. Kommerziell kann diese Nähe sehr wertvoll sein. Politisch ist sie jedoch explosiv.

Für börseninteressierte Leser entsteht daraus ein möglicher Vertrauensabschlag. Palantir kann weiterhin Nachfrage gewinnen und neue Verträge anstreben. Doch jede Expansion im öffentlichen Sektor kann politisches Kapital kosten. Der Markt bewertet also nicht nur die Technologie, sondern auch die Frage, ob Regierungen und Gesellschaften diese Technologie dauerhaft in kritischen Systemen akzeptieren.

Das zeigt sich auch in den Erwartungen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 275 Milliarden Euro ist Palantir bereits als strategischer Gewinner eingepreist. Die Beweislast ist entsprechend hoch. Das Konsensus-Kursziel von 159,30 Euro würde knapp 40 Prozent Aufwärtspotenzial bedeuten. Gleichzeitig spiegelt der aktuelle Kurs Skepsis wider, ob sich starkes Wachstum reibungslos in dauerhafte Akzeptanz übersetzen lässt.

Pentagon, Foundry und die neue Bewährungsprobe

Auch in den USA bleibt das Spannungsfeld sichtbar. Palantir kämpft darum, bei einem Pentagon-Programm zur Modernisierung von Geheimdienstkapazitäten als kommerzielle Lösung berücksichtigt zu werden. Das unterstreicht den Anspruch des Unternehmens: Palantir will die Plattform aus dem Privatsektor sein, auf die Regierungen setzen, wenn alte Systeme für das KI-Zeitalter zu langsam werden.

Diese Position kann mächtig sein, vor allem wenn Staaten Verteidigungs-, Sicherheits- und Verwaltungsprozesse modernisieren wollen. Gleichzeitig bewegt sich Palantir damit in einem Umfeld, in dem Beschaffungsregeln, nationale Sicherheitsinteressen und Souveränitätsfragen normale Softwareentscheidungen überlagern. Ein Unternehmenskunde fragt vor allem, ob ein Produkt funktioniert und effizient ist. Ein staatlicher Kunde muss zusätzlich prüfen, ob eine tiefe Abhängigkeit politisch tragfähig bleibt.

Technologisch bleibt Palantir aktiv. Neue Funktionen in Foundry rund um Medienverarbeitung, Geospatial-Tools und Modell-Lineage zielen genau auf jene operative Infrastruktur, die KI in komplexen Organisationen nutzbar machen soll. Das spricht nicht gegen die Produktstärke des Unternehmens. Die härtere Frage lautet vielmehr, ob Palantir technische Unverzichtbarkeit auch in politische Akzeptanz verwandeln kann.

Damit steht die Aktie an einem neuen Punkt ihrer Geschichte. Die Schwäche ist nicht zwingend ein Misstrauensvotum gegen Palantirs Technologie. Sie zeigt aber, dass Investoren genauer zwischen KI-Fantasie, realer Adoption und gesellschaftlicher Akzeptanz unterscheiden. Sollte der britische Widerstand als lokales und kontrollierbares Problem wahrgenommen werden, könnte die aktuelle Neubewertung wie eine Abkühlung nach überhöhter Euphorie erscheinen. Wird er dagegen als Muster für breiteren Widerstand gegen KI-Beschaffung im öffentlichen Sektor gelesen, dürfte der Bewertungsdruck bestehen bleiben.

Palantirs nächste Phase entscheidet sich deshalb nicht nur in Produktpräsentationen, Quartalszahlen oder Vertragsmeldungen. Sie wird auch in Beschaffungsausschüssen, Parlamentsanhörungen und öffentlichen Vertrauensdebatten geprägt. Die Bewertung setzt bereits voraus, dass Palantir tief in staatliche und institutionelle Prozesse eingebettet werden kann. Offen bleibt, ob Politik und Gesellschaft das dauerhaft zulassen.