Nvidia zündet die nächste KI-Stufe

Das steckt dahinter 09.08.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia zündet die nächste KI-Stufe: Das steckt dahinter
AI MODIFIED
© Symbolbild von NVIDIA
Nvidia hat eine starke Börsenwoche hinter sich. Am Freitag schloss die Aktie bei 193,68 Euro und damit 2,03 Prozent über dem Vortag. Auf Wochensicht summierte sich das Plus auf 11,23 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 202,50 Euro ist das Papier damit nur noch 4,36 Prozent entfernt. Abseits der Kursentwicklung rückt jedoch eine strategische Veränderung stärker in den Fokus. Nvidia erweitert seine Rolle im KI-Ökosystem offenbar deutlich über das klassische Chipgeschäft hinaus. Der Konzern beteiligt sich zunehmend an den physischen Grundlagen, auf denen KI-Rechenleistung überhaupt erst möglich wird - darunter Rechenzentren, Energieversorgung und entsprechende Infrastruktur.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 193,68 EUR -0,36 % Lang & Schwarz

Drei Milliarden Dollar für die Basis des KI-Booms

Nach aktuellen Berichten will Nvidia rund 3 Milliarden US-Dollar in Lancium investieren, das Unternehmen hinter dem „Stargate“-Rechenzentrumscampus in Texas. Davon sollen 2 Milliarden US-Dollar unmittelbar fließen. Nvidia würde damit einen Anteil von rund 20 Prozent an Lancium erhalten.

Der Schritt ist strategisch bemerkenswert, weil Nvidia damit nicht mehr ausschließlich auf der Ebene der Rechenchips agiert. Stattdessen beteiligt sich der Konzern direkt an Infrastruktur, die für den Betrieb großer KI-Modelle entscheidend ist. Dazu gehören neben Rechenzentren auch Grundstücke und vor allem eine zuverlässige Stromversorgung.

Gemeinsam mit Partnern wie Blackstone, SoftBank und OpenAI baut Nvidia damit seine Präsenz entlang der KI-Wertschöpfungskette weiter aus. Das Unternehmen könnte künftig nicht nur mit Hochleistungsprozessoren verdienen, sondern stärker auch von der Infrastruktur profitieren, auf der diese Systeme betrieben werden.

Gerade vor dem Hintergrund eines intensiver werdenden Wettbewerbs im Chipmarkt erweitert Nvidia damit seine wirtschaftliche Basis. Die Strategie deutet darauf hin, dass der Konzern langfristig nicht ausschließlich als Halbleiterhersteller wahrgenommen werden will, sondern als zentraler Infrastrukturpartner der KI-Industrie.

Große Investoren stocken auf - Bewertung bleibt im Fokus

Parallel zur strategischen Expansion sorgen institutionelle Investoren für Aufmerksamkeit. Zwar gab es zuletzt Berichte über Insiderverkäufe, die 13F-Meldungen für das erste Quartal 2026 zeigen jedoch gleichzeitig größere Positionsaufstockungen durch einige Vermögensverwalter.

Amundi erhöhte seinen Nvidia-Bestand um 10,4 Prozent auf mehr als 133 Millionen Aktien. Altshuler Shaham Ltd baute seine Position sogar um mehr als das 64-Fache aus. Auch Ark Invest von Cathie Wood stockte seine Beteiligung zuletzt auf.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung ein zentrales Diskussionsthema. AMD wird derzeit mit fast dem 70-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Nvidia kommt im Vergleich dazu auf ungefähr das 32-Fache der Gewinne der vergangenen zwölf Monate.

Der Bewertungsunterschied fällt vor allem deshalb auf, weil Nvidia weiterhin ein hohes Wachstumstempo vorweisen kann. Der Umsatz stieg zuletzt im Jahresvergleich um 85,2 Prozent auf 81,61 Milliarden US-Dollar. Damit verbindet der Konzern eine inzwischen enorme Unternehmensgröße mit weiterhin kräftigen Wachstumsraten.

Ob die aktuellen Bewertungsrelationen dauerhaft Bestand haben, hängt jedoch unter anderem davon ab, wie lange Nvidia dieses Wachstumstempo aufrechterhalten kann und wie stark der Wettbewerb im KI-Chipmarkt zunimmt.

Nvidia expandiert vom Rechenzentrum bis in den PC-Markt

Neben Rechenzentren und Energieinfrastruktur erweitert Nvidia sein Geschäft auch in andere Bereiche. Ein Beispiel ist der neue RTX Spark Superchip, den der Konzern gemeinsam mit MediaTek entwickelt.

Der Chip soll im 3-Nanometer-Verfahren bei TSMC gefertigt werden. Damit verstärkt Nvidia seine Aktivitäten im PC-Segment und verbreitert zugleich sein technologisches Portfolio.

Die Kombination aus eigenen KI-Chips, neuen Prozessorplattformen und Beteiligungen an Rechenzentrumsinfrastruktur zeigt, wie stark sich Nvidia derzeit entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette positioniert. Während das Unternehmen bislang vor allem als führender Anbieter von GPUs für künstliche Intelligenz galt, entstehen zunehmend zusätzliche Geschäftsfelder rund um Energie, Rechenzentren und Systemlösungen.

Mit der geplanten Investition von rund 3 Milliarden US-Dollar in Lancium würde diese Entwicklung eine neue Größenordnung erreichen. Nvidia wäre dann nicht mehr nur Lieferant der Hardware, die in großen KI-Rechenzentren arbeitet, sondern zugleich an einem Unternehmen beteiligt, das genau diese Infrastruktur bereitstellt.

Damit verschiebt sich die strategische Rolle des Konzerns weiter: Nvidia verkauft nicht mehr ausschließlich die Rechenleistung für den KI-Boom, sondern sichert sich zunehmend Zugang zu den physischen Voraussetzungen, die für den Ausbau dieser Rechenleistung benötigt werden.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Exklusiv für BörsenNEWS.de User

Sichern Sie sich bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie im Wert von 50 Euro.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VY4S7E
Ask: 0,97
Hebel: 19,99
mit starkem Hebel
VY12TU
Ask: 2,96
Hebel: 6,55
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY4S7E VY12TU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
2 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
3 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
4 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
5 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
6 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla knackt 100 Milliarden: Doch das ist der Haken

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche SE fordert Kahlschlag: Vier VW-Werke in Gefahr

12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Aktie l…

9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Münchener Rück nach Zahlen: Aktie gerät unter Druck – Ist das …

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

NVIDIA baut KI Infrastruktur weiter aus: NVIDIA Aktie vor neuem …

Gestern 16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet gerät juristisch unter Druck: Alphabet Aktie im Blick EU …

Gestern 13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group nach Zahlen: Ist der Kursrücksetzer eine Kaufgelegenheit…

Gestern 9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd! DAX furios ins Wochenende: Allianz nach starken Zahlen …

Gestern 8:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer