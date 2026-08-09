Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Commerzbank – Aktie lässt nach Zahlen nichts anbrennen 09.08.2026, 09:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf  die neue Handelswoche: Commerzbank – Aktie lässt nach Zahlen nichts anbrennen
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© boersennews / SB
Nach dem furiosen Wochenschluss richten sich die Blicke im Dax bereits auf die neue Handelswoche. Ist der deutsche Leitindex in der Lage, seine Rekordjagd fortzusetzen und die Sommerrallye in Richtung 27.000 Punkte auszudehnen? Trotz bester Voraussetzungen sollte man den Lauf auf die 27.000er Marke nicht voraussetzen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 39,11 EUR -0,15 % Lang & Schwarz

Neben der laufenden Quartalsberichtssaison stehen einmal mehr eminent wichtige Konjunktur- und vor allem Preisdaten in den nächsten Tagen im Fokus. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Freitag hat die Zinsängste vorerst etwas zurückgedrängt. Doch das Thema könnte in der anstehenden Handelswoche wieder Fahrt aufnehmen. So steht am Mittwoch (12. August) die Veröffentlichung der aktuellen US-Verbraucherpreisdaten an. Der Fokus liegt einmal mehr auf der Kernrate. Sollte diese Klippe erfolgreich umschifft werden können, wartet am Donnerstag (13. August) in Form der US-Erzeugerpreisdaten bereits die nächste.

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Die beiden Veröffentlichungstermine könnten sich als Katalysator für die Märkte erweisen oder aber als Bremsklotz für die laufende Aufwärtsbewegung. Eine gewisse Unsicherheit bleibt.

Kurzum. Dem deutschen Leitindex steht eine spannende Handelswoche ins Haus. Quartalsberichte und Konjunktur- und Preisdaten könnten dem Dax weiter „Feuer machen“. Allerdings muss ob des exponierten Kursniveaus verstärkt auch mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden.

Aktienchartanalyse

Commerzbank-Aktie – Aktie lässt nach Zahlen nichts anbrennen

Aus charttechnischer Sicht macht die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) unverändert einen exzellenten Eindruck. Auch nach der Zahlenveröffentlichung lässt die Aktie nichts anbrennen. Der Kursbereich um 40 Euro ist nach dem Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich 38 Euro / 38,3 Euro zum Greifen nah. Allerdings zögert die Aktie noch.

Die starken Quartalszahlen haben der Aktie weiteren Schwung verliehen. Und so ganz nebenbei gab es auch den einen oder anderen positiven Analystenkommentar. So hoben unter anderem, die Analysten der DZ Bank den fairen Wert für die Commerzbank-Aktie von 42 Euro auf 46 Euro an. Die Analysten stufen die Aktie weiterhin mit „kaufen“ ein.

Zusammengefasst

Starke Zahlen und die Übernahmepläne der UniCredit treiben die Commerzbank-Aktie an. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich ein Test der 40 Euro ab. Ein erfolgreicher Vorstoß würde ein starkes Kaufsignal auslösen und der Aktie auf der Oberseite weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Aufgrund des hohen Kursniveaus muss verstärkt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 38 Euro begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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